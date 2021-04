Un vigilabebés por menos de 40 euros y otras ofertas de Philips Avent para tener lo mejor para nuestros hijos

Todo padre quiere lo mejor para sus hijos durante toda su vida, antes incluso de que el nuevo miembro llegue a la familia. Esto se traduce en, además de ofrecerle todo nuestro cariño, brindarle todo lo que necesita desde bien pequeño... que no es poco. Y es que los recién nacidos aumentan considerablemente la factura de las familias en el primer mes, cuando hay que tener todo preparado para la llegada del nuevo miembro. Desde la cuna, hasta el carrito y la sillita para el coche sin olvidarnos de todas las ropitas que necesitan de recambio. Por no hablar de los pañales y toallitas, productos básicos de higiene que, además, no deberán faltar en casa hasta dentro de unos años, cuando el niño crezca y sepa ir solo al baño.

Junto a estos básicos, el mundo infantil ofrece un sinfín de productos y caprichos que tientan a los padres y les crean necesidades para el bienestar de sus hijos. Desde los columpios para bebés, que les ayudan a desarrollar habilidades, hasta artículos para que los más pequeños concilien el sueño, la lucha diaria de muchos padres. En este sentido, son muchos los que se identifican con esta situación de tener que pegarse horas intentando que el bebé se duerma. Y, una vez lo conseguimos, intentamos por todos los medios que no se despierte y que esté a gusto.

Para que nosotros estemos más tranquilos cuando esto ocurre, podemos contar con un vigila bebés que nos permitirá escuchar si nuestro pequeño se despierta, aunque no estemos en la misma habitación. Amazon ha rebajado una parte de los productos de la gama Avent para que incluir estos dispositivos en nuestro hogar sea más barato. De hecho, hay un modelo que cuesta menos de 40 euros y que nos ofrece unas buenas prestaciones.

Este vigilabebés ofrece un sonido nítido. Amazon

Entre las prestaciones más destacadas de este vigilabebés de Philips está la conexión segura y privada que ofrece a los papás y que consigue gracias a la tecnología DECT, que proporciona las características esenciales: la conexión más segura con sonido nítido y una reconfortante luz nocturna de compañía para ti y para tu bebé. Además, tiene un tiempo de funcionamiento de larga duración, de hasta 24 horas; luz nocturna, indicador de nivel de ruido y conexión pantalla. Pero, lo que es más importante: tiene un gran alcance de hasta 300 metros en el exterior y de alcance de hasta 50 metros en interiores.

¿Qué más necesitas de Philips Avent?

Aunque ya tengamos los vigilabebés bajo control, quizás aún nos falten algunos detalles importantes para todo a punto para la llegada o el crecimiento de nuestro bebé. Y es que, cuando son tan pequeños, es normal tener que hacer una primera (gran) inversión para tener a mano todo lo necesario, desde biberones anticólicos con los que asegurar la salud de nuestros hijos hasta esterilizadores de chupetes par estar preparados para posibles caídas. ¿Lo mejor? Que estos y muchos más están también rebajados en el catálogo de Amazon.

