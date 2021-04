Dos por uno en Birchbox: si apuestas por la cajita 'beauty' de abril... ¡te llevas la de junio de 2020 de regalo!

Para presumir, hay que invertir. Aquellos que no pueden vivir sin una rutina facial completa, ya sea la coreana o la minimalista flexible de la que todos hablan ahora, sin tener a mano las últimas tendencias de maquillaje o con los cajones del baño repleto de los productos que darán nueva vida a su cabello saben que el universo de la cosmética, además de grandes beneficios, tiene un precio. Sin embargo, no siempre nos viene bien realizar el desembolso que requiere, teniendo que renunciar, en numerosas ocasiones, a disfrutar de alguna de las novedades beauty... A no ser que seamos suscriptores de los servicios de cajitas de belleza que nos traen lo mejor a casa cada mes, como Birchbox.

El conocido ecommerce se encarga de hacer llegar a sus usuarios los mejores cosméticos del momento para ellos (¡personalizan cada caja gracias a tu perfil beauty!) al mejor precio. De hecho, de vez en cuando nos sorprenden con promociones que nos hacen llegar más productos y más baratos, ¡como la de este mes! Para hacer las delicias de sus seguidores, Birchbox ha lanzado un código (hay que poner ‘2X1AFILIADOS’ a la hora de suscribirse) con el que nos hacen llegar la cajita de abril y, de regalo, la de junio del año pasado. Una oportunidad única para conseguir el doble de cosméticos al mismo precio. Eso sí, esta campaña solo está activa hasta el próximo 25 de abril, así que, ¡corre, antes de que vuelen!

¿Qué voy a recibir con esta promoción?

La Birchbox de abril . La marca apuesta este mes por lo ‘eco’ y por el maquillaje sostenible. De hecho, la cajita se transforma en un estuche reutilizable de silicona al que se le pueden dar muchos usos diferentes. Asimismo, en su interior, podemos encontrar propuestas de la marca Salad Code , unas mascarillas faciales elaboradas con ingredientes naturales que descongestionan la piel, la nutren y la purifican. También puedes disfrutar de limpiadores faciales, porque una buena limpieza es el mejor secreto ‘beauty’; bálsamos labiales; champús y acondicionadores sólidos p ara seguir con la apuesta sostenible; y otros productos para dar forma a tu cabello, para higienizar tus manos o para conseguir un aroma impecable.

La Birchbox de junio. El año pasado, el mes de junio fue, para Birchbox, un momento de preparar la piel para el verano y el buen tiempo. Para ello, ofrecía productos para conseguir una hidratación profunda, desde aceites, cremas y mascarillas para el cuidado facial y corporal, hasta propuestas de maquillaje con colores estivales. Entre ellos, destacan el labial de larga duración con efecto bien 'gloss' o bien mate, una sombra de ojos en barra y dos tipos de máscara de pestañas.

