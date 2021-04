Coronavirus.- Puig espera rebaixar el tancament perimetral a partir de maig "amb la màxima prudència"

Puig ha defès aquesta postura en roda de premsa i en una entrevista en Telecinco arreplegada per Europa Press, recordant que totes les decisions que va adoptar la Comunitat en 2020 sense estat d'alarma van ser avalades pel TSJCV. "No és una situació exactament nova i no estem en un buit després del 9 de maig", ha recalcat.

Fins llavors, el que més li "preocupa" és consolidar la situació de la Comunitat després d'un mes mantenint la menor incidència acumulada d'Espanya, encara que ha recordat que no és una "illa" i que la situació és complicada en altres països i comunitats autònomes.

"Estem sis vegades per davall de la mitjana, això ens fa ser extremadament prudents", ha insistit abans de defendre que la gestió de les restriccions sense estat d'alarma ja va ser "raonable" l'any passat.

Al seu juí, a partir del 9 de maig és el moment que es puguen rebaixar algunes mesures, sobretot el tancament perimetral, perquè "moltes famílies no han tingut contacte en molt temps". "Eixe esforç ha donat bon resultat i ara cal superar-ho d'alguna manera", ha asseverat.

És alguna cosa que Ximo Puig espera que la Generalitat puga gestionar "amb els instruments actuals" quan decaiga l'alarma, insistint que cal esperar el dia 9 "i veure com està la situació general".

Ha promès que aquesta setmana analitzaran les dades "amb la màxima prudència i sense prendre cap decisió precipitada", amb l'objectiu d'arribar a juny "en les millors condicions possibles per a iniciar la recuperació econòmica i social". "Cada dia que passa estem aconseguint el més important: salvar vides", ha celebrat.

Però ha posat l'accent que "açò no va de cap salvació d'una comunitat o un país" i que l'important és que la gent "veja un horitzó clar i se'n vaja generant ja una superació de l'imaginari col·lectiu en aquest moment, perquè moltes persones i famílies han patit".

OCI NOCTURN I TEMPORADA TURÍSTICA

Preguntat per un d'aquests col·lectius, el de l'oci nocturn que manté la seua acampada davant la Generalitat, Puig ha destacat les ajudes específiques de huit milions que es van aprovar la setmana passada i la segona fase del pla 'Resistir' amb 650 milions gràcies a fons del Govern, sumats als 420 de la primera edició.

"Mil milions per a suturar una ferida molt profunda. Açò no és suficient, són tiretes, és un parèntesi. Estem fent tot l'humanament possible anar a la nova normalitat", ha manifestat.

I ha confiat que a partir de juny "hi haja temporada turística" si hi ha una evolució positiva del virus, després d'empatizar amb el patiment del sector i confiar que l'esforç de tots servisca perquè es puga tornar a viatjar.