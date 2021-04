Robert de Niro, al borde de la bancarrota

Joel C Ryan / GTRES

Robert de Niro está pasando por graves problemas económicos, según su abogada. Al parecer, la pandemia y la crisis por la que atraviesa la cultura en general y los actores en particular han hecho mella en la economía del intérprete de 77 años.

Además, su divorcio de Grace Hightower le está acarreando diversos problemas y lo hacen estar al borde de la ruina. Precisamente, ha sido durante una audiencia online por la separación cuando su abogada Caroline Krauss ha comunicado la delicada situación por la que pasa el actor.

"El señor De Niro tiene 77 años y, aunque ama su oficio, no debería verse obligado a trabajar a este ritmo prodigioso porque ha de hacerlo. ¿Cuándo terminará eso? ¿Cuándo tendrá la oportunidad de quizás no coger todos los proyectos que se le presenten? ¿O no trabajar seis días a la semana durante 12 horas al día simplemente para seguir el ritmo de la sed de la señorita Hightower por Stella McCartney?", apuntó la letrada haciendo referencia a la pasión de su exmujer por la moda.

"De Niro podría enfermar mañana, y la fiesta habrá terminado", añadió la abogada durante el proceso, al cual Robert de Niro entró por teléfono, mientras que Grace Hightower lo hizo por videollamada, tal y como informó Fox News.

Sin embargo, Kevin McDonough, abogado de la exmujer del actor, argumentó que, desde que el intérprete solicitó el divorcio, ha estado reduciendo el dinero que ha enviado a su mujer -aunque tenían un acuerdo de que debía pagarle un millón de dólares al año a su expareja-.

"Ganó cinco millones de dólares por actuar en la exitosa película El irlandés; gastó 450.000 dólares en un alquiler de verano en Amagansett en 2019; también gastó 150.000 dólares en unas vacaciones de Acción de Gracias y un millón en sus hijos adultos en 2019 y 2020", apuntó el letrado de Hightower.

Caroline Krauss respondió entonces que De Niro tiene aún que pagar un retraso de varios millones de dólares de impuestos -retraso que comenzó en 2015 por el que debía 6,4 millones-, por los que los beneficios de sus dos próximos proyectos irán destinados a ello. Además, el propio actor ha destacado el efecto negativo que la pandemia ha tenido en sus finanzas.

Por el momento, el divorcio de Robert de Niro y Grace Hightower aún continúa, y sigue dando que hablar tanto como sus altibajos en su relación. La exazafata de vuelo y el actor se casaron en 1997 pero, tras casi tres años de matrimonio, firmaron el divorcio en 1999. Sin embargo, en 2004 se dieron una segunda oportunidad y firmaron un acuerdo prenupcial que beneficiara ambos en caso de separación, momento que llegó en 2018 con su segundo divorcio en el cual aún siguen inmersos.