Coronavirus.- Puig lloa el "comportament magnífic" dels valencians en el primer dia de vacunació massiva

Després de les primeres hores de dosis en aquests punts, juntament amb 18 instal·lacions específiques i altres 48 de proximitat, Puig ha destacat la "gran atenció positiva" per part de tots els equips de vacunació.

Així ha valorat als periodistes, després de la presentació d'un pla de vivenda, l'engegada dels 'vacunòdroms' en la Ciutat dels Arts i els Ciències, la Institució Firal Alacantina (IFA), la Ciutat de la Llum i el Palau de Congressos de Castelló. Allí s'inoculen dosi ininterrompudament de 8.30 a 20.30 hores, de 60 a 61 anys amb el sèrum d'AstraZeneca.

Puig, en una entrevista prèvia en 'El programa d'Ana Rosa' arreplegada per Europa Press, ha insistit que la vacunació és el principal per a superar la pandèmia i ha exigit que arribe el màxim subministrament, recordant que aquesta setmana "cal prendre decisions" respecte a les vacunes de Janssen.

També ha confiat que en uns deu dies es reprenguen les segones dosis d'AstraZeneca, alguna cosa que "està en discussió" i que ha de decretar el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (SNS) amb l'Agència del Medicament.

"Necessitem més vacunes, tenim tot preparat per a inocular mig milió cada setmana i ara no tenim ni 200.000", ha subratllat, per a urgir les farmacèutiques a complir els seus compromisos. L'objectiu és que al juny estiguen vacunades totes les persones de més de 60 anys, una cosa veu possible amb de la baixada de la pressió en els hospitals.