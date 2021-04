El Consell trasllada la directiva europea sobre gestió de la seguretat de les carreteres a l'ordenament autonòmic

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, des de l'administració autonòmica s'ha aplicat sempre les tècniques de la Directiva de Seguretat Vial en les seues carreteres.

En aquest context, aquest decret té per objecte l'establiment i l'aplicació de procediments relacionats amb la seguretat vial com són les avaluacions d'impacte, auditories, inspeccions i la gestió de la seguretat en les infraestructures viàries, de manera que quede adaptat per a les carreteres de titularitat del Consell.

La Unió Europea va aprovar en 2008 la Directiva sobre gestió de la seguretat de les infraestructures viàries, la telefonada Directiva de Seguretat Vial, que va ser traslladada a la normativa espanyola l'any 2012 però que solament afectava a la Xarxa de Carreteres Transeuropees, i a la Comunitat Valenciana solament hi ha carreteres de titularitat de l'Estat.

L'any 2019, la Unió Europea va aprovar la Directiva 2019/1936 que modificava a l'anterior, de manera que ampliava l'àmbit d'aplicació a més trams de carretera, abastant a bona part dels de l'Estat i a alguns de les comunitats autònomes, entre elles a la Valenciana, encara que són poques les carreteres autonòmiques incloses i corresponen a les de majors prestacions.

L'Administració de l'Estat ha de traslladar la normativa europea al seu ordenament jurídic, però atés que les carreteres de l'Estat i les de la Generalitat tenen característiques i problemàtiques diferents, el govern autonòmic "ha optat per tramitar un decret ajustat a les seues peculiaritats".

La Generalitat, amb l'aprovació d'aquest Decret, ha sigut de les primeres administracions espanyoles a traslladar la Directiva 2019/1936. El decret s'ocupa, entre altres aspectes, de regular els diversos estudis específics contemplats en la Directiva europea, així com de la figura de l'auditor de seguretat vial, de la seua formació i de la seua acreditació, que serà a càrrec de la Generalitat i de les universitats.