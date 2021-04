La Filmoteca estrena en València cuatro películas de la nueva generación del cine japonés

En el ciclo figuran cuatro directores de una nueva generación de cineastas nipones que ha atraído la atención del público y de la crítica tanto en Japón como fuera de sus fronteras. Los cuatro largometrajes programados son de reciente producción y se estrenan en València en sesión única.

El ciclo se inicia el martes 20 de abril, a las 18.00 horas, con la proyección de 'And Your Bird Can Sing' (2018), de Sho Miyake. Basada en una novela de Yasushi Sato, la película es una tragicomedia que captura sin prisas las idílicas digresiones y la melancolía de tres jóvenes acercándose con cierto retraso a la edad adulta.

Sachiko trabaja en una librería de la ciudad portuaria de Hokkaido. Allí llamará su atención un compañero de trabajo que siempre llega tarde. Tras pasar la noche en el minúsculo apartamento del chico, Sachiko también conocerá a su compañero de piso, un joven desempleado.

El jueves 22 de abril, a la mismas hora, se proyecta 'Sea of Revival' (2019), dirigida por Kazuya Shiraishi, uno de los directores más populares del cine nipón actual, gracias al éxito de filmes policíacos de ritmo frenético y violento como 'The Devil's Path' (2013) y 'The Blood of Wolves' (2018).

En 'Sea of Revival', Kazuya Shiraishi indaga con su singular estilo en la desesperación de un pobre hombre sin rumbo: Ikuo ve pasar los días sin hacer nada, por lo que planea comenzar de cero junto a su novia Ayumi y su hija Minami en Ishinomaki, la ciudad natal de Ayumi. Ikuo recupera la paz y tranquilidad, pero una noche Ayumi es asesinada. Una serie de terribles acontecimientos llevan a Ikuo a ceder ante la angustia y la locura.

Un tono y un ritmo muy distintos tiene 'Another World' (2019), escrita y dirigida por Junji Sakamoto, que se proyecta en La Filmoteca el miércoles 28 de abril, a las 18.00 horas.

Se trata de una historia dramática sobre la esperanza, el esfuerzo y los límites desde la perspectiva de tres hombres que están a punto de cumplir los cuarenta: Ko se gana la vida como carbonero en el mismo horno de montaña del que se hizo cargo su padre. Apenas se preocupa por su esposa y su hijo, ya que vive para su trabajo, pero el reencuentro con su viejo amigo Eisuke le hará cambiar sus relaciones familiares.

El ciclo concluye el viernes 30 de abril, a las 18.00 horas, con la proyección de 'They Say Nothing Stays the Same' (2019), escrita y dirigida por el popular actor Joe Odagiri, que debuta como director y guionista de largometrajes con este drama rural en el que reflexiona sobre el sentido de la compasión.

Toichi es un viejo barquero que pasa los días en silencio en su barca. Vive en una cabaña en un valle en el que la construcción de un puente ha ido avanzando a consecuencia de la modernización. Un día aparece una niña huérfana que le hace replantearse la vida que ha llevado hasta entonces.

En su opera prima, Odagiri ha contado con el reputado director de fotografía Christopher Doyle ('In the Mood for Love') y la diseñadora de vestuario Emi Wada.