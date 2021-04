Albacete destina un millón de euros para instalaciones deportivas, entre ellas el primer patinódromo de C-LM

"Se trata de un gran complejo de más de un millón de euros que será una referencia en el deporte de velocidad sobre patines de la región", ha destacado en rueda de prensa el alcalde de Albacete, Vicente Casañ.

Se destinarán 750.000 euros para nueva construcción, como el velódromo de cuerda de 200 metros, una pista semi cubierta para hockey y patinaje artístico y una pista de deportes urbanos para BMX; y cerca de 300.000 para la rehabilitación de las instalaciones ya existentes como el pabellón de Jorge Juan.

Todo ello con el objetivo de conseguir "una ciudad más cercana al deporte y más sana", ha señalado Casañ.

Por su parte, el concejal de Deportes, Modesto Belinchón, ha explicado la necesidad de impulsar estos deportes. "Parecen disciplinas minoritarias pero no lo son, son clubes con centenares de participantes que merecían estas instalaciones deportivas".

Instalaciones que, al estar homologadas, van a permitir acoger competiciones federadas, tanto nacionales como internacionales, en una importante apuesta por los clubes de la ciudad.

Clubes que llevan años demandando dichas infraestructuras, como ha explicado el presidente del Albacete Hockey Club, Jorge López. "Llevamos cuatro años peleando esta pista, esto para la escuela va a ser un avance muy necesario para que no decaiga, al final si no se crean infraestructuras se genera una desmotivación por no poder hacer torneos ni competiciones federativas en casa".

El presidente del club Velocirroller, Enrique Jávega, ha destacado la importancia del patinódromo para la ciudad. "Albacete va a ser la primera ciudad en contar con instalaciones de este tipo en la región, será el primer patinódromo de Castilla-La Mancha, es un orgullo porque además van a ser unas instalaciones muy utilizadas".