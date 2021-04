Ribera inverteix quasi set milions en tecnologia per al diagnòstic i tractaments oncològics

El grup ha començat a instal·lar o a preparar la instal·lació de dos PET TAC, tres ressonàncies magnètiques i un accelerador, al mateix temps que remodelarà completament tres sales de rajos per a Radiologia convencional en tres centres sanitaris del grup: l'Hospital Universitari del Vinalopó (Elx), l'Hospital Povisa (Vigo) i el centre de diagnòstic del seu filial Pro Diagnostic Group (PDG) a Bratislava (Eslovàquia).

Amb aquesta "forta inversió en la renovació tecnològica de varis dels seus centres, el grup Ribera consolida la seua aposta per l'àrea de Radiologia". No en va, la seua filial PDG és "una de les empreses més importants del sector en Centre Europa, ja que presta servicis en deu centres sanitaris a Eslovàquia", destaca el grup sanitari a través d'un comunicat.

L'Hospital Povisa estrenarà pròximament un nou accelerador lineal, valorat en més d'1,7 milions d'euros, que permetrà dur a terme tractaments d'última generació. Es tracta del dispositiu més habitual per a donar radioteràpia a malalts amb càncer. Per a la seua instal·lació, serà necessària a més una inversió de més de mig milió d'euros per a la instal·lació d'equips de mesura, climatització i mobiliari, entre uns altres.

A més, el major hospital privat del grup Ribera, i també de Galícia, rebrà i instal·larà en les pròximes setmanes un PET TAC i una nova ressonància magnètica. Juntament amb aquesta nova tecnologia, està prevista la remodelació completa de tres sales de rajos per a Radiologia convencional en aquest centre, que inclourà nous equips i mobiliari.

Pel que fa a l'Hospital Universitari del Vinalopó, està prevista la pròxima instal·lació del seu nou PET TAC, un dels primers digitals de la Comunitat Valenciana, i que per aquesta condició permet baixar de manera considerable la dosi dels radiofármacos que s'administren als pacients, mantenint en tot moment la qualitat de la imatge que valoren els especialistes del Servici de Medicina Nuclear.

RESSONÀNCIA "PIONERA" A LA COMUNITAT

Aquest mateix centre sanitari públic, gestionat pel grup Ribera, rebrà en les pròximes setmanes, amb càrrec a la inversió de la concessionària, una nova ressonància magnètica, "pionera a la Comunitat Valenciana". Es tracta d'una tecnologia que inclou un baix consum d'heli, molt més ecològica. A més, millora l'experiència del pacient i la seguretat dels professionals, asseguren.

Tant en l'hospital Povisa com en el Vinalopó, l'arribada dels PET TAC suposa "una forta inversió en l'habilitació d'espais, sobretot en el centre gallec per les seues característiques, així com en l'instrumental, l'utillatge i el mobiliari necessari per a la seua posada en funcionament", conclouen.