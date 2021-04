El presentador Iñaki López se sumó este fin de semana a las críticas hacia Tamara Falcó por su rechazo a vacunarse con AstraZeneca y por exigir tener la opción de "elegir la vacuna" más "segura" contra el coronavirus, tal y como ella misma expresó en El hormiguero.

"Si me dijeran que me van a poner AstraZeneca diría 'chao, pescao', porque no me quiero vacunar con AstraZeneca. Quiero que me aseguren que la vacuna con la que me van a vacunar es segura y, por ahora, Pfizer es la que está dando mejores resultados, entonces prefiero esperar a que sigan llegando dosis", dijo la pasada semana la colaboradora del espacio conducido por Pablo Motos.

Las palabras de la socialité provocaron una oleada de indignación entre los espectadores y dieron que hablar, unas horas después, en platós como el de La Sexta Noche, donde el presentador del programa no se quedó callado: "¿Chao pescao? A partir de ahora os voy a despedir así", avanzó el periodista.

"Habrá gente que dirá que como estas investigaciones han sido pagadas con dinero público, yo quiero ejercer mi derecho y escoger la vacuna que mejor me vaya con el color de los ojos o con lo que ese día haya oído que funciona", añadió después, con ironía.

"Yo quiero ejercer mi derecho y escoger la vacuna que mejor me vaya con el color de los ojos"

Por su parte, Rocío Vidal, más conocida como La gata de Schrödinger, valoró que la ganadora de MasterChef Celebrity se expresó desde "una posición privilegiada" y movida por el "egoísmo". "Creo que viene dado porque no somos conscientes del riesgo que supone que no te pongas la vacuna", zanjó.

Asimismo, los dos rostros de Atresmedia no fueron los únicos que compartieron su indignación con este tema, pues Nuria Roca, también tertuliana en El hormiguero, ya criticó en el programa las exigencias de la hija de Isabel Preysler.

"Lo que pasa es que con ese tipo de decisiones también de alguna manera ponemos en riesgo la vida de otras personas, si no aprovechamos las vacunas que tenemos y no creamos una sociedad protegida vamos a contagiar a gente que se va a poner muy malita y se va a morir", le rebatió la comunicadora.