La creació de societats i els concursos creixen un 17,1 i un 43,8% a la Comunitat Valenciana en el primer trimestre

Les 3.250 noves societats creades a la Comunitat Valenciana la situen com a novena regió amb major augment en aquest apartat, amb pujades en les seues tres províncies; Alacant creix un 16,4%, Castelló ho fa a un ritme del 10,9% i València al 19%.

En números totals, la Comunitat Valenciana ocupa la quarta posició en la classificació autonòmica després de Madrid (6.281), Catalunya (5.259) i Andalusia (4.937), i se situa a molta distància de la cinquena (Galícia), que va inscriure 1.115 constitucions.

En tota Espanya es comptabilitzen 27.855 operacions, un 15,6% més que el registrat durant el primer trimestre de 2020 i un 7,7% més que en els últims dotze mesos (abril 2020 - abril de 2021), amb pujades en totes les comunitats excepte en les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

Amb dades únicament de març, el creixement a Espanya es dispara fins al 65% en relació al mateix mes de 2020. La comparació amb març de 2019, mes considerat "normal", llança un augment menor (un 16% més), amb creixements de dos dígits en onze comunitats autònomes. Així, la Comunitat València creix un 59,4% al març i un 15,5% en relació a març de 2019.

D'altra banda, el nombre d'empreses de la Comunitat Valenciana immerses en concurs de creditors durant el primer trimestre de 2021 va ascendir a 197, la qual cosa llança una pujada del 43,8% i la situa com a tercera comunitat on més pugen, solament per darrere de La Rioja i Navarra.

Alacant i València creixen per damunt del 50%, mentre Castelló mostra una baixada del 30%. En tota Espanya es van registrar 1.154 concursos, un 15,3% més que en el primer trimestre de 2020.

Amb dades únicament del mes de març, hi ha un increment del 70,8% a Espanya (473 operacions), a causa de l'aturada de procediments durant el primer estat d'alarma, que baixa fins al 38,7% en relació a març de 2019. La regió valenciana registra 92 concursos, el tercer major augment després d'Aragó i País Basc.

Sobre ampliació de capital, de gener a març d'enguany s'han comptabilitzat 9.159 operacions d'empreses en tota Espanya, amb un increment del 3,1% sobre el mateix període de l'any anterior. En termes d'import de capital augmentat s'observa una pujada del 33%, amb un desemborsament de 9.615 milions d'euros.

En el cas de la Comunitat Valenciana, el creixement en el nombre d'operacions d'ampliació de capital és del 9,7%, amb València en positiu (+29%) i Alacant i Castelló en negatiu (-2,3% i -19% respectivament).

En relació amb el mes de març, hi ha una pujada del 40,6% a Espanya i d'un 80,1% a la Comunitat Valenciana, que comptabilitza un total de 290 operacions, sent la quarta autonomia que més creix eixe mes. Pel que fa a març de 2019, les ampliacions creixen un 6,1% a Espanya i un 7,4% a la Comunitat Valenciana.

TRASLLATS DE SEU SOCIAL

La Comunitat Valenciana ha recuperat posicions quant al balanç d'entrada i eixida d'empreses. Així, durant el primer trimestre de l'any un total de 100 empreses van deixar la Comunitat Valenciana rumb a altres regions i altres 117 van recalar en ella, la qual cosa llança un saldo positiu de 17 societats. És el segon millor saldo registrat entre totes les comunitats, tan sols superat per Andalusia (amb 24 més).

Aquesta situació la situa de nou entre les regions que presenten un millor saldo d'entrades i eixides d'empreses. Així i tot, és la quarta comunitat des de la qual més empreses van eixir.