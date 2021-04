Juan Diego Botto i Sergio Peris-Mencheta aterren a La Rambleta amb un espectacle sobre Lorca

La Rambleta de València acollirà, els pròxims dies 24 i 25 d'abril, 'Una noche sin luna', una peça escrita i protagonitzada per Juan Diego Botto i dirigida per Sergio Peris-Mencheta, que acosta l'espectador els aspectes menys coneguts de la vida i obra de Federico García Lorca.

Juan Diego Botto i Sergio Peris-Mencheta tornen a Rambleta després de huit anys des que celebraren amb el centre cultural el seu primer aniversari en 2013 amb la posada en escena d''Un trozo invisible de este mundo', obra que posteriorment guanyaria quatre premis Max (millor espectacle teatral, actor i autoria revelació per a Juan Diego Botto, i disseny d'il·luminació).

Aquest cap de setmana tots dos artistes tornen a portar una peça "commovedora i sorprenent que en aquesta ocasió ens parlarà de Lorca des d'una sensibilitat del segle XXI, com si el propi Federico estiguera hui ací entre nosaltres", destaca el centre cultural en un comunicat.

El viatge que planteja la funció no és un arqueològic, sinó una forma de conéixer a través de la seua obra la nostra pròpia realitat. D'aquesta manera, l'obra es converteix en una peça viva, atrevida i dinàmica, en la qual la paraula de Lorca, la seua vida i el seu món serveixen d'espill del nostre.

El muntatge arreplega entrevistes, xarrades i conferències de Federico García Lorca, així com fragments de les seues obres i al final molts dels seus poemes. A través d'aquest i de la dramatúrgia de Juan Diego Botto, és el propi Lorca qui, "en primera persona, ens acosta el seu món".

Llibertat artística

Amb molta ironia, emotivitat i sentit de l'humor, l'autor va relatant el seu pas per la residència d'estudiants, les crítiques rebudes per 'Yerma', la seua experiència en La Barraca, la seua relació amb la premsa, els seus amors, la tensió dels seus últims anys, i amb tot açò ens anem acostant a temes com el paper de la dona sota la seua mirada sempre poètica i reivindicativa, la necessitat de la llibertat artística i d'expressió, la lluita per la llibertat d'identitat sexual, o la importància de la memòria i les arrels.

Juan Diego Botto explica que, quan va acabar d'escriure 'Una noche sin luna', va tindre la sensació de que per fi havia eixit dels temes que han centrat el seu teatre. "Deixava arrere les trames de memòria, dictadures i desapareguts per a parlar d'alguna cosa completament diferent; Federico García Lorca".

"No va ser fins a més d'un any després d'haver acabat la peça, quan que em vaig adonar que havia escrit un text sobre un home que va ser detingut, torturat, assassinat i fet desaparéixer en l'albur d'una dictadura. Havia escrit un text sobre un desaparegut. Pareix que al final un sempre escriu sobre el mateix amb diferents colors, textures i matisos. Confie que la peça s'explique per si sola", explica Botto.