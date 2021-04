Detingut un home per estafar 153.000 euros a un empresari pel mètode 'wash-wash'

La investigació ha sigut desenvolupada per agents de la UDEV de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria de Policia Nacional d'Elx després de rebre la denúncia d'un empresari de la ciutat al que dos persones que deien ser alts mandataris de Libèria havien aconseguit enganyar perquè els entregara 153.000 euros, segons ha informat la Policia en un comunicat.

L'arrestat, juntament amb un còmplice, presumptament va contactar amb la víctima a principis de març fent-se passar per un polític de Libèria amb una gran quantitat de diners en metàl·lic que necessitava traure del país de manera oculta.

Després d'apropiar-se dels 153.000 euros, el presumpte autor va continuar els contactes amb la víctima, la qual cosa va permetre als agents establir un ampli dispositiu policial entorn de l'empresari en el moment en el qual de nou se n'anava a citar amb l'estafador, aquesta vegada en els voltants de l'estació de tren d'Alacant.

Una vegada es va produir el contacte els policies van arrestar al presumpte estafador, que no va tindre possibilitat de fuita. La seua intenció era la d'aconseguir de la víctima altres 35.000 euros, si bé, aquesta vegada el seu pla es va veure frustrat per la intervenció policial. El detingut va ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant. L'operació segueix oberta i els agents continuen les perquisicions, per la qual cosa no es descarten noves detencions.

En aquest tipus d'estafa, els autors es fan passar per diplomàtics o alts càrrecs de països, principalment africans, i intenten convéncer la víctima que tenen en el seu poder gran quantitat de diners en metàl·lic que ha de traure del seu país de manera camuflada o amb mesures de seguretat per a no ser detectat en la frontera.

Per a açò, mostren a la víctima gran quantitat de cartolines negres i li fan creure que han tintat els diners de color negre per a aconseguir evadir-ho camuflat, però que amb un procés de llavat (wash-wash), utilitzant diferents productes químics que solament ells posseeixen, es transformaran de nou en bitllets de curs legal.

Els autors queden amb la víctima i realitzen una demostració en la qual utilitzen bitllets d'important valor nominal com a esquer (100, 200 o 500 euros) i, una vegada el perjudicat queda convençut, acorden amb ell l'entrega d'una quantitat de diners, sempre inferior a la suma que est va a rebre en forma de bitllets tintats, de manera que la víctima obtinga així un important benefici.