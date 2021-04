Cuidar el sòl pelvià durant la gestació prevé la incontinència urinària i l'aparició de la diástasis del recte

Sobre este tema, aquesta fisioterapeuta especialista en pelviperineología i responsable de la Unitat de Sòl Pelvià de l'Hospital Vithas València 9 d'Octubre explica que d'una banda, els músculs pateixen perquè han de suportar un fort increment de pes i, a més, certes hormones pròpies de la gestació, com la relaxina i progesterona, provoquen laxitud en lligaments i músculs. Per açò, l'estat físic previ a la gestació condiciona la recuperació funcional muscular després del part.

Així, el perineu s'afebleix durant els 9 mesos. A causa de les hormones que segrega la dona durant l'embaràs, el seu sistema muscular, fascial i dels lligaments es torna més lax. Açò, sumat als canvis biomecànics que es produeixen per a poder mantindre el creixement del fetus, provoca que l'esfera muscular perda força en algunes àrees i se sobrecarge en unes altres "contribuint a incomoditats, dolors i en ocasions a patologies com la incontinència urinària, per exemple".

En eixe sentit, adverteix que després de l'embaràs i part o cesària poden aparéixer pèrdues d'orina, d'aires o femta, prolapses o dolor per les cicatrius d'esquinçaments perineals, episiotomies o cesària. Per açò, recalca, és "important conéixer i cuidar el perineu i l'abdomen durant l'embaràs per a preservar un bon to i funcionament abdomino-perineal ja que així es prevé la incontinència, l'aparició de la diàstasi del recte abdominal i es facilita l'expulsió del bebé".

Durant la gestació té lloc una gran distensió en els teixits de la paret abdominal. Segons comenta l'especialista, "durant l'embaràs és important concentrar-se en el múscul transvers de l'abdomen per a evitar l'aparició d'una diàstasi abdominal excessiva que puga resultar patològica després del part".