Thomas Hirschhorn trae sus proyectos 'Presence and Production' a España con un taller crítico en Bombas Gens

El taller se desarrollará del 25 de octubre al 21 de noviembre de este año y "será la primera vez que el artista realiza uno de sus proyectos 'Presence and Production' en España", destaca la entidad sociocultural en un comunicado.

Thomas Hirschhorn acaba de aterrizar en València para contactar con grupos y organizaciones de la comunidad local. Se trata de la primera de una serie de visitas imprescindibles para el desarrollo de este taller crítico.

Bajo la dirección artística de Sandra Guimarães, Hirschhorn impartirá un taller de cuatro semanas en la Nave 0 de Bombas Gens Centre d'Art. Con el fin de preparar este proyecto, el creador visitará València en varias ocasiones para conocer grupos y organizaciones de la comunidad local.

Esta fase de la iniciativa, a la que el artista llama "trabajo de campo", le permitirá llegar a los residentes de la ciudad e invitarlos a participar. El primero se está desarrollando en estos momentos y finalizará el 24 de abril.

Esta acción, considerada obra de arte universal e inclusiva, involucra a diversas comunidades locales. Cada participante, de forma individual, contribuirá al taller con un trabajo propio (un texto, una canción, una escultura, un dibujo, etc.) y aportarán, junto al artista, su propio juicio en relación a su contribución y la del resto de participantes según el criterio 'Energía = ¡Sí! Calidad = ¡No!'.

Con este taller crítico, Hirschhorn persiste en el enfoque de participación continua en el lugar en el que trabaja, como ya desarrolló en proyectos recientes como 'Robert Walser-Sculpture' (Bienne/Biel, 2019), 'Flamme Éternelle' (Palais de Tokyo, París, 2014) y 'Gramsci Monument' (producido por Dia Art Foundation e instalado en Forest Houses en el Bronx, Nueva York, 2013).

Para la directora artística de Bombas Gens Centre d'Art y comisaria de este taller, Sandra Guimarães, "estos proyectos inclusivos se oponen a jerarquías de cultura y valor artístico, fomentando encuentros inesperados y discursos sociales críticos." Y añade: "El taller crítico 'Energía = ¡Sí! Calidad = ¡No!' se alinea con el interés de Bombas Gens Centre d'Art en repensar las condiciones y los métodos a través de los cuales tiene lugar el aprendizaje y la experiencia del arte".

El asesor del área de arte de la Fundació Per Amor a l'Art, Vicent Todolí, resalta que actualmente, Thomas Hirschhorn es uno de los principales artistas internacionales. "Es conocido por sus ambiciosos proyectos en el espacio público y por acciones que involucran específicamente a las instituciones donde expone, así como el compromiso del público. Por esta razón, su taller critico en Bombas Gens Centre d'Art será una oportunidad única para compartir y provocar encuentros entre el artista y los residentes de València o de otros lugares", asevera.

"NO SOLO A MIRAR"

Por su parte, la vicepresidenta de la Fundació Per Amor a l'Art, Susana Lloret, cree que "este proyecto viene a reforzar el mensaje de que Bombas Gens Centre d'Art es un museo al que se viene a crear y explorar, y no solo a mirar". "Un museo inclusivo, -prosigue- participativo, que conecta al público con el arte, claro, pero sobre todo con el artista, como en este caso. Público y artista".

Thomas Hirschhorn nació en 1957 en Berna (Suiza). Estudió en la Kunstgewerbeschule Zürich de 1978 a 1983, y se trasladó a París en 1983, donde vive desde entonces. Su obra se muestra en numerosos museos, galerías y exposiciones, entre ellas la Bienal de Venecia (1999 y 2015), Documenta11 (2002), la 27ª Bienal de Sao Paulo (2006), la 55ª Carnegie International, Pittsburg (2008), el Pabellón Suizo en la 54ª Bienal de Venecia (2011), La Triennale en el Palais de Tokio, París (2012), 9ª Bienal de Shanghái (2012), Manifesta 10 en San Petersburgo (2014), Atopolis Mons (2015), South London Gallery (2015), Kunsthal Aarhus (2017), Fotogalleriet, Oslo (2017), The National Gallery of Kosovo (2018), MoMa PS1 (2019).

Los proyectos de 'Presence and Production' de Thomas Hirschhorn incluyen 'Robert Walser-Sculpture', Biel, 2019, 'What I can learn from you. What you can learn from me (Critical Workshop)', Remai Modern, Saskatoon, 2018, el 'Monumento a Gramsci' en el Bronx, Nueva York, 2013, 'Flamme éternelle' en el Palais de Tokyo, París, 2014, 'Sperr' en la Bienal de Wiesbaden 2016 y el 'Bijlmer Spinoza Festival', Ámsterdam, 2009.

Se han publicado selecciones de sus escritos en inglés: Critical Laboratory: The Writings of Thomas Hirschhorn, MIT Press (October Books), 2013, y en francés: Une volonté de faire, Thomas Hirschhorn, Macula (colección Les in-disciplinés-e-s), 2015. El libro Gramsci Monument fue publicado en 2015 por Dia y Koenig Books.

Con cada exposición en museos, galerías y espacios alternativos, y en sus 70 obras en el espacio público, el artista afirma su compromiso hacia un público no exclusivo.

Hirschhorn ha recibido numerosos premios y galardones, entre ellos Preis für Junge Schweizer Kunst (1999), Prix Marcel Duchamp (2000), Rolandpreis für Kunst im öffentlichen Raum (2003), Joseph Beuys-Preis (2004), el Kurt Schwitters-Preis (2011) y el Prix Meret Oppenheim (2018).