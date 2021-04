Los españoles confían en las vacunas a pesar de los problemas con AstraZeneca y Janssen: solo un 5,3% las rechaza

Los españoles mantienen su confianza en las vacunas contra el coronavirus. Según el barómetro del CIS de abril, publicado este lunes, solo el 5,3% de los ciudadanos las rechaza, a pesar de la incertidumbre que se ha generado con los viales de AstraZeneca y Janssen. El porcentaje de rechazo se mantiene estable, pues en marzo fue de un 5,4%.

Por otro lado, el 70,4% de la población está dispuesta a vacunarse. Este porcentaje ascendería a un 85,4% si tenemos en cuenta que ya hay un 15% de personas vacunadas. En la comparación mensual, el respaldo a las vacunas el mes pasado fue de un 84,5% si sumamos a los convencidos de vacunarse con los que lo harían con condiciones. En ese momento, el porcentaje de ciudadanos que ya había recibido el fármaco era de un 5,1%.

De entre los que rechazan vacunarse, un 25,3% lo hace por miedo a los efectos secundarios que puedan producir los fármacos. Esa tasa ha aumentado desde marzo, cuando era de un 20,1%. Ahora, además, hay un 34,6% que se opone a recibir la vacuna porque no se fía de ellas y un 5,2% que considera que no son eficientes. Además, hay otro 6% que prefiere "esperar a ver cómo funcionan" antes de decidir si la recibe o no.

La responsabilidad y la gestión, que sean compartidas

En cuanto a la gestión de la pandemia, la población sigue siendo partidaria de que la responsabilidad sea compartida entre el Gobierno central y las comunidades autónomas: así lo prefieren el 67,8% de los ciudadanos, frente a un 16,2% que quiere que el liderazgo lo tenga solamente el Ejecutivo de coalición. Asimismo, un 59,6% de la población asegura que la mayoría de gente está actuando con civismo y responsabilidad ante la pandemia.

Los estragos de la crisis, en todo caso, siguen siendo importantes. Según el barómetro, un 36,9 % de los españoles dicen que la pandemia les está afectando bastante en su vida personal, mientras que aun 22% le está afectando mucho. El mayor problema, asegura un 38,3%, es el distanciamiento con los seres queridos. Además, hay un 33,6% de los ciudadanos a los que la crisis les está desgastando mucho a nivel de vida social.

El coronavirus se mantiene como el segundo problema que más preocupa a los españoles (45,1%), solo por detrás de la crisis económica (48%). Después ya se sitúan el paro, y a mayor distancia los problemas políticos, la sanidad y la falta de acuerdos entre partidos.