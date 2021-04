Gabilondo insiste en no subir impuestos y promete una paga extra de 400 euros para los pensionistas no contributivos

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, insiste en su promesa electoral de no subir los impuestos en la región durante estos dos años si alcanza la Puerta del Sol, sede del Gobierno autonómico. Además, ha anunciado que aprobará una paga extra anual de 400 euros para las 42.000 personas que reciben una pensión no contributiva. Con esta medida, que tendría un coste de 17 millones de euros, los socialistas refuerzan su perfil social, ya que también apuestan en el programa por un complemento de 150 euros para los perceptores del Ingreso Mínimo Vital.

"Coincido con la ministra [Nadia] Calviño y con Reyes Maroto: no es el momento de tocar al fiscalidad", ha declarado Gabilondo en un desayuno informativo organizado este lunes por Europa Press. El candidato reivindica así su autonomía pese a que el Gobierno central tiene en sus planes una subida de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones a partir del 2021, según manifestó la titular de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero. "Yo soy Ángel Gabilondo y me presento yo", ha lanzado antes de asegurar que el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vaya a volcar en su campaña "no la eclipsa, sino que la ilumina".

Sobre la "paga extra" para los pensionistas no contributivos, ha avanzado que "será la más alta de España", tendrá un coste de 17 millones y alcanzará a 42.000 beneficiarios: 27.000 por jubilación y otros 15.000 por invalidez. Tan solo seis autonomías otorgan en la actualidad una ayuda así, que oscila entre los 150 y 350 euros. En el encuentro, el socialista ha recordado que en su programa "de gobierno" para los próximos dos años, hasta 2023, se incluirá también un complemento para los perceptores del Ingreso Mínimo Vital que llegará a alcanzar los 150 euros mensuales.

Ambas medidas las prevé incluir en unos Presupuestos que quiere aprobar en los primeros 100 días de gobierno, así como un plan de ayudas de 1.300 millones de euros para familias, pymes y autónomos y una movilización "inmediata" de 80 millones de euros en formas de ayudas directas a la hostelería. Asimismo, ha recordado su promesa electoral de crear un hub científico en Madrid y centrar también los esfuerzos económicos en la Educación, para "acercarnos a la media española en porcentaje de inversión por habitante, y en la Sanidad.

Además, Gabilondo ha insistido en que Madrid tiene índices de mortalidad "muy superiores a la media", al ser preguntado por un dato que dio y fue desmentido por Fernando Simón, director del CAES. El candidato señaló que en Madrid había un 54% más de riesgo de fallecer por Covid, aunque Simón aclaró luego que la letalidad en la autonomía era similar a otras. “La tasa general de mortalidad es de 2.180 por cada 100 habitantes cuando la media nacional se sitúa en 1.620”, ha añadido Gabilondo, que también ha dicho que Madrid es la autonomía con más muertos en residencias por coronavirus: “Ha habido más de 6.000 fallecimientos del total de 21.000 de toda España”.