Leticia Sabater, cazada comiéndose a besos a su nuevo y misterioso amor

Después de un comienzo bastante aciago de año, debido a una fiesta ilegal que se celebró en su casa alquilada en las afueras de Madrid, Leticia Sabater parece que endereza este 2021 y lo hace llena de amor. La cantante de la Salchipapa presume de su nuevo amor, un nuevo y misterioso hombre con la que ha sido cazada en actitud más que cariñosa en una conocida terraza madrileña.

"Es encantador, pero poco a poco, no se puede decir nada todavía. Todavía no estoy enamorada, es un amigo, ya veremos", confirmó ante las cámaras tras haber sido vista comiéndose a besos a su nueva ilusión.

Además, la celebriy fue cuestionada por la docuserie de Rocío Carrasco, un tema en el que se mostró muy discreta: "Es un tema bastante peliagudo. Es muy difícil opinar porque tú no estás dentro de la pareja, entonces, no sé te digo la verdad", dijo.

Hay que recordar que Sabater coincidió con Antonio David en el reality Acorralados, en 2011. "A mí no me demostró ningún tipo de agresividad en el reality y me pareció una persona bastante coherente. Fui yo la que le fallé y a pesar de todo hemos seguido siendo amigos", dijo sobre él.

"Estoy triste por esta situación porque Rocíito ha ido a mi colegio. Era una niña normal, discreta, tampoco llamaba la atención. Lo que pienso es que el error que ha cometido Rocío es tardar tanto en hablar", aseguró sobre ella.