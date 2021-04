Estas ayudas están destinadas a la adquisición de los siguientes electrodomésticos: frigorífico o frigorífico congelador A, B, C o D; congelador A, B, C o D; lavadora A, B o C; lavavajillas A, B o C; y encimera de inducción total.

El Gobierno gallego destina tres millones de euros a estas ayudas, un 70% más que en la anterior convocatoria. Serán de concurrencia no competitiva, deben presentarse por medios electrónicos (