Diputación de Palencia convoca el XVII Certamen de Relatos Breves para fomentar una sociedad en igualdad y no sexista

La convocatoria de este certamen forma parte de las iniciativascontempladas en el marco del Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades.

El premio se otorgará a las mejores obras escritas en castellano, originales e inéditas, de tema libre pero siempre basado en el compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en esta edición se presenta bajo el lema 'Diferentes pero iguales'.

En ese sentido, no serán valorados aquellos trabajos cuya temáticasea otra, como el maltrato, la violencia sexista, y que no busque lasensibilización, concienciación o indagación sobre el principio de igualdad no sexista.

En la decimoséptima edición del certamen se han programado las modalidades de 'Jóvenes', en el que podrán participar menores entre 10 y 17 años (ambas edades incluidas), en dos subcategorías: noveles de 10 a 13 años y jóvenes escritores de 14 a 17 años.

En la categoría de 'Redes sociales', a través de twitter, pueden participar los jóvenes de hasta 30 años con perfil en dicha red y que sean seguidores de la cuenta del Centro Provincial de Información Juvenil de la Diputación de Palencia @cpijdepalencia y dela cuenta institucional de la Diputación @diputacionPalen.

Sólo se tendrá en cuenta a efectos de la promoción un tweet en castellano por perfil de usuario de Twitter, que incluya el hashtag #certamencristinatejedor.

En la modalidad de 'Mayores' pueden participar todas las personas mayores de 18 años que lo deseen, salvo los ganadores de cualquiera de los premios, y de cualquiera de las modalidades que hubiesen ganado en las dos últimas ediciones.

Los mejores trabajos serán seleccionados por un Jurado que otorgará dos premios por modalidad en 'Jóvenes', hasta la cantidad de 1.250 euros, y otros dos más y un accésit en la modalidad de 'Mayores' hasta un total de 1.104 euros.

El plazo de presentación de los trabajos permanecerá abierto en sus dos categorías hasta el jueves 15 de octubre.