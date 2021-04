Rubén Castro, el primer hombre embarazado de España, en 'Viva la vida': "Estoy teniendo muchas dificultades"

Rubén es madrileño, tiene 27 años y está embarazado. Así se presentó él mismo en el plató de Viva la vida. "Hola, me llamo Rubén, tengo 27 años y estoy embarazado", dijo.

En efecto, Rubén, el primer papá gestante de España -en realidad hay más que están viviendo su misma experiencia, pero, tal y como él confirmó, no se han hecho visibles por todo lo que eso conlleva- cumplirá en unos días uno de sus sueños de cuando era niño. "Sé que va contra toda ley escrita, pero, si no hay referentes, no sabes que puedes existir", dijo al respecto en una entrevista para el programa de Emma García en Telecinco.

"Hay mucho desconocimiento sobre todo en lo sanitario, tuve que pasar por un comité ético sanitario"

"Para mí es todo un avance, porque es donde siempre he querido estar", aseguró el joven en una emotiva charla con la presentadora vasca en la que habló de las muchas "dificultades" que está teniendo.

Rubén, el primer hombre embarazado de España. MEDIASET

Rubén, que está de 39 semanas -sale de cuentas el día 25 de abril-, habló de las trabas sanitarias y burocráticas alas que se enfrenta. "Hay mucho desconocimiento sobre todo en lo sanitario, tuve que pasar por un comité ético sanitario. Se plantean muchos retos como el del registro civil, porque he gestado al bebé, pero soy el padre", desveló.

"A la gente le cuesta entenderlo, encajarlo, creen que las personas trans odiamos nuestros cuerpos"

Esa es una batalla que tendrá que luchar cuando nazca el bebé, como reconoció. Pero todo merece la pena. "a pesar de las dificultades" está siendo una experiencia "increíble". "Muy bonita", sostiene.

"A la gente le cuesta entenderlo, encajarlo, creen que las personas trans odiamos nuestros cuerpos, cada uno vive su transición como quiere y, en mi caso, esto iba lo primero, antes de realizar el cambio corporal", confesó en plató.