Kim Kardashian y Maluma, juntos pero no revueltos en el cumpleaños de Victoria Beckham

Los fans aprovechan cualquier resquicio en el que atrincherarse para shippear a sus ídolos como si de protagonistas de una ficción se tratase. Ha sido el caso de Maluma y Kim Kardashian, que sí, que estuvieron este fin de semana en el mismo lugar (la pre-fiesta de cumpleaños de Victoria Beckham), pero entre los que hay, que se sepa de forma oficial y de la que haya un mínimo de donde tirar, un total de cero pruebas.

Este pasado sábado 17 de abril la ex Spice Girl y esposa de David Beckham cumplía 47 años y, a pesar de las restricciones que aún habría que seguir debido a que la pandemia no se ha acabado (dando igual si se está vacunado o no), decidió montar, la noche del viernes, una fiesta a la que asistieron varios nombres ilustres como el citado cantante, la empresaria, el exfutbolista o músicos como Pharrell Williams.

Este último, junto con David Grutman, fueron los presentadores (puesto que son miembros de la directiva de la empresa) de la inauguración de un nuevo hotel en Miami, Florida, de nombre The Goodtime. Allí no cuentan con restricciones por el Covid como en España, aunque ello no ha quitado que muchos usuarios opinasen que deberían dar ejemplo y seguir usando mascarilla y distancia social.

Con motivo de estos tres actos (el pre-cumpleaños de Victoria, la apertura de puertas del hotel y el inicio de temporada del equipo de fútbol de David, el Inter Miami CF), se reunieron todas las celebrities. Y claro, no faltaban las cámaras.

Creo que no es posible superar a Kim y Maluma en la misma foto💥#Maluma #KimKardashian pic.twitter.com/0Iz6FLbK7g — 𝕃𝕚𝕫🦋 (@malumassoul) April 17, 2021

Esto ha provocado que multitud de seguidores se pregunten por qué precisamente este evento el que ha escogido la más mediática de las Kardashian para reaparecer de forma pública tras la pandemia y, sobre todo, tras su cacareado divorcio con Kanye West, a pesar de que, por cierto, Kimberly aún aparece con el apellido del rapero en su Instagram.

Y como la socialité subió varias fotografías a sus stories con el cantante colombiano (quien se rumorea está saliendo con una joven llamada Susana Gomez), las habladurías se extendieron con bastante celeridad, eclipsando incluso a la propia cumpleañera, quien por su parte al día siguiente celebró en la playa, junto a su marido, ese día "tan especial"