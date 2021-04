Tapia advierte de que, mientras no aumente el ritmo de vacunación, el crecimiento económico será "menor del esperado"

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, ha considerado que va a costar salir de la crisis más de lo previsto. "Mientras el ritmo de vacunación no crezca y se consiga esa pequeña inmunidad que permita crecer económicamente, desde luego el ritmo va a ser menor del que esperábamos", ha advertido.

No obstante, ha incidido en que, en países como China o EE.UU., se observa que "el crecimiento está directamente ligado" al ritmo de vacunación y, por tanto, si Europa es capaz de afrontar la vacunación "de manera más contundente y mucho más rápida, el ritmo de crecimiento será mayor". "Tenemos que ser más contundentes y más rápidos, mucho más realistas respecto a lo que está ocurriendo en el mundo", ha apuntado.

De este modo, ha afirmado que en Euskadi, "igual que en toda Europa", el crecimiento económico va a estar ligado al ritmo de vacunación. Según ha indicado, si se consigue que para el último cuatrimestre del año se tenga "una población bastante inmunizada", en esos tres meses se verá "un crecimiento mayor" que el actual.

"Ambas cosas siempre han estado ligadas, siempre la crisis sanitaria ha estado asociada a la crisis económica y, por tanto, la salida de la crisis económica está asociada a la salida de la crisis sanitaria. Pero se observa a nivel internacional que cuanto más rápido se sale de la crisis sanitaria, también la economía crece de forma rápida e intensa", ha planteado.

Asimismo, ha mostrado su preocupación por el hecho de que los recursos que van a llegar a través de los fondos de recuperación de la UE -"vía endeudamiento y que después habrá que devolver"- los estados sean "capaces de usarlos para lo que se ha definido". Según ha recordado, esas ayudas "son para transformar la economía" basada en "las palancas" de las transformaciones digital, energética y de lucha contra climático, y sociosanitaria.

Tapia ha incidido en que, "en estos momentos, algunos de los recursos, muy pocos todavía, que se han territorializado se han territorializado con unos criterios un poco diferente a esos. Están más ligados a lo que es el reparto de unos fondos de cohesión que a grandes proyectos transformadores".

Por ello, ha confiado en que "desde Bruselas se establezcan los criterios adecuados y los mecanismos de control que hagan que los proyectos más transformadores sean de verdad los que reciban recursos".

"Me preocupa que todavía no está definido, no hay una convocatoria, no hay una forma de obtener esos recursos, no hay un mecanismo claro de cómo va a ser este procedimiento", ha admitido la consejera, que ha reivindicado que "la parte de cogobernanza desde las comunidades autónomas también debería ser tenida en cuenta". "Y en estos momentos falta un poquito más de colaboración", ha lamentado.

LOS ERTE

La consejera ha mostrado su "preocupación" sobre los actuales ERTE porque, si bien se va a ampliar su plazo hasta septiembre, puede darse el caso de que, si no hemos sido capaces de tener una situación que permita crecer económicamente, esos ERTE se conviertan en ERE". Por ello, ha insistido en la importancia de hacer que la economía se recupere no solo con "los sectores industriales prepandemia", sino también "diversificando" otro tipo de actuaciones.

Respecto a la situación de Tubacex y otras empresas del sector de tubos, ha advertido de que es un sector que "depende mucho del sector Oil & Gas y, "si en todo el mundo la lucha contra el cambio climático se ha acelerado y la dependencia de los combustibles fósiles es menor, ese sector de actividad se va a reducir". No obstante, ha matizado que, si se diversifica hacia otra actividad, "tendrá futuro".

Asimismo, ha confiado en que la ponencia creada en el Parlamento Vasco asociada al valle alavés de Aiala y el trabajo que se está realizando con la Diputación de Álava y los ayuntamientos "tienen que llevar a asentarnos en lo que tenemos, mantenerlo y hacerlo crecer, y tratar de diversificar basado en esas actividades del valle para que el empleo industrial no desaparezca".

BODEGAS

Por otro lado, ha indicado que se está trabajando con el Gobierno del Estado para que las bodegas puedan acogerse a las ayudas del fondo habilitado para pymes y autónomos, aunque "en estos momentos estamos en el no".

En todo caso, ha apuntado que el Gobierno Vasco está "preparando unos recursos" y su tramitación "está muy avanzada para que esas bodegas de Rioja Alavesa puedan tener unos recursos suficientes para afrontar la situación complicada que viven", dada "la escasez" de ventas en el canal Horeca y "los problemas en el ámbito internacional" han llevado a algunas a tener pérdidas y "tener acumulados caldos que habrá que ir sacando para asumir la vendimia de otoño".

PARQUES EÓLICOS

Asimismo, preguntada por la oposición a los parques eólicos proyectados, ha advertido de que la ley de Cambio Climático y Transición Energética "prohíbe nuevas extracciones de gas" y se habla de que las energías renovables "tienen que llegar hasta el 75% del mix energético", cuando en Euskadi ronda actualmente el 15%.

"Tenemos un camino que recorrer muy relevante", ha insistido. Por ello, ha incidido en que hay que, "si queremos energía limpia, hay que generarla" tanto con proyectos pequeños como más grandes.