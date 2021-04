Lleuger augment de temperatures aquest dilluns a la Comunitat: aconseguiran els 23ºC

Així, per a aquesta jornada les temperatures aniran en ascens, amb una mínima de 9ºC a Alacant i una màxima de 20; una mínima de 6 a Castelló i una màxima de 19; i una mínima de 8 a València i una màxima de 23.

El nivell de preemergencia per risc d'incendis forestals és baix-mitjà en tota la Comunitat Valenciana.

No obstant açò, per a demà hi haurà un descens de temperatures de fins el 4ºC i s'esperen arruixades a la vesprada en l'interior de la Comunitat, que ocasionalment aniran acompanyats de tempestats.