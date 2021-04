Intercambio forzoso de parejas en 'Love Island' con bronca incluida: Jesús y Carla vuelven con sus ex Yasmina y José

El reality de Neox Love Island consiste en que un grupo de guapas jóvenes y un grupo de guapos jóvenes acaben emparejados, algo que no parece muy difícil... pero no tendría gracia tal cual, por lo que el formato les pone en aprietos una y otra vez con determinadas pruebas.

La última fue dejar a la audiencia decidir qué pareja querían romper y los espectadores se volcaron con separar a Jesús y Carla, que se vieron obligados a decidir qué otra pareja querían romper, para intercambiarse con ellos.

Después de darle muchas vueltas Carla y Jesús decidieron intercambiarse con una pareja, que según ellos, no estuviera consolidada.

Y esa pareja fue la formada por Yasmina y José, con la dificultad añadida de que Yasmina tuvo un acercamiento con Jesús y le considera su ex, al igual que pasa con Carla y José, que al entrar en la isla se emparejaron.

"No es fácil romper una pareja", decía Jesús en el momento de anunciar su decisión.

"La razón es que no queremos romper algo que fuera real", explicaba Carla, por lo que "lo más justo es elegir una pareja que no está consolidada, que no tiene sentimientos y que está por descarte".

Esto último no le gustó nada a Yasmina y a José, que se vieron atacados. Yasmina puso de manifiesto que el hecho de que los cuatro vuelvan con sus ex no es buena idea: "Sabéis que no funciona, que no funciona... yo con él... ".

"No es por descarte tampoco", se quejaba Yasmina, airada por el comentario de Carla, que se defendía también en actitud altiva.

Jesús tomaba la palabra para reprender a Jesús y Carla: "No sois nadie para juzgar si tenemos un mínimo sentimiento, que es por descarte".

Tras unos minutos más intercambiando comentarios enfadados en el mismo sentido, no les quedó otro remedio que asumir su nuevo estatus.