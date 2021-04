Emma García no suele tener pelos en la lengua y este domingo lo volvió a corroborar. La presentadora de Viva la vida tuvo un arranque de sinceridad y, en pleno directo, se mostró muy sincera con una de sus colaboradoras, Carmen Borrego.

La presentadora vasca le confesó que, cuando se conocieron, no le despertó, lo que se dice, mucha simpatía. "Mira, yo te digo una cosa, al principio no me caías muy bien", le dijo Emma para sorpresa de todos.

"Tú a mí tampoco, ¿eh?", reaccionó la menor de las Campos, que recibió la explicación por parte de García. "Lo sé, lo sé. Pero escucha, no es que me cayeses mal, es que no te pillaba el punto. Y yo creo que a ti te pasaba igual conmigo".

Sí, porque hay veces que no conectas y eso pasa con mucha gente", le dijo, a su vez, la hija de María Teresa Campos.

"Vale. Pues ahora ya hemos conectado y estamos estupendamente. Una cosa de Carmen que me encanta es que se toma las cosas como son cuando sabe que no hay ninguna maldad detrás. Se toma la cosas con humor y a mí me gusta la gente con humor", zanjó la presentadora.

Eso sí, momentos después, las risas se tornaron tensión cuando un comentario suyo, precisamente, reavivó la guerra que vivieron durante mucho tiempo Borrego y su sobrina, Alejandra Rubio, presente en plató.

Fue a raíz de la entrevista que dio Terelu este miércoles en Lecturas, en la que aseguraba que, psicológicamente, ella era "la más fuerte" de las Campos.

"No voy a hacer un pulso de quién es más o menos fuerte. Ese tema no me interesa nada. Yo sé que he sufrido muchas cosas en la vida que me han hecho ser fuerte. También cada uno tiene sus momentos en la vida, en que las cosas te vienen y las ‘bandeas’ bien, y otros en los que te vienes abajo", reaccionó Borrego cuando fue cuestionada por Emma García. "En los últimos meses lo he pasado mal. No tengo ningún problema en que mi hermana hable de mí. Ahora me encuentro mejor, que es lo importante. En muchas cosas he llevado el peso de la familia. Cada uno tenemos un lugar muy claro. El mío es resolver problemas. En temas de papeleos, Terelu se siente respaldada si los hago yo o mi marido", aseguró.

"No, nos comemos todos los de todos. No vayamos a empezar"

Entonces, su sobrina intervino para defender a su madre. "Ella se come todo lo que hacemos nosotras", dijo, algo que le sentó mal a Borrego. "No, nos comemos todos los de todos. No vayamos a empezar", dijo visiblemente molesta.

"Es que cada cosa que diga, va a ser peor"

Así, y tras poner sobre la mesa la opción de los posibles celos de Carmen hacia Terelu, la presentadora pidió a Alejandra que se posicionase, cosa que no quiso hacer. "Es que cada cosa que diga, va a ser peor", aseguró.

"¿Ves como te apoya tu tía? Tú a ella no", le dijo la presentadora a la joven. "Vamos a dejar el tema, Emma", le pidió entonces Carmen, consciente de que la cosa se ponía tensa en plató con su sobrina. "Es que no es apoyar o no. Es que no quiero entrar porque sé que me va a perjudicar", zanjó esta, a su vez.