Toledo capital tendrá medidas de nivel 3 durante 10 días, al igual que Las Ventas de Retamosa

Según ha informado la Junta en nota de prensa, la tasa de incidencia en la semana 14 en el municipio de Toledo es de 155 casos por 100.000 habitantes. El número de casos en la semana 14 es de 133, con una razón de tasas de incidencia entre la semana 14 y la semana 13 de 1,03.

Mientras, en Las Ventas de Retamosa, la tasa de incidencia en la semana 14 es de 427,4 casos por 100.000 habitantes. El número de casos en la semana 14 ha sido de 15 y la razón de tasas de incidencia entre la semana 14 y la semana 13 es de 1,15.

Asimismo, la tasa de incidencia en la semana 14 de personas con 65 y más años de edad es de 806,5 casos por 100.000 habitantes.

No obstante, estando cerca de finalizar la semana 15, no se ha registrado ningún caso en esa semana. Estos datos parecen indicar un descenso significativo pero que ha de considerarse con precaución, puesto que la semana 15 no está finalizada ni los datos consolidados.

