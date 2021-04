La campaña electoral de Madrid ha arrancado oficialmente y este domingo, aprovechando el festivo y el buen tiempo, los seis partidos en liza han sacado su artillería para empezar con fuerza una carrera que culminará el 4 de mayo.

Pero estos comicios trascienden los límites de la Comunidad de Madrid y se disputan en clave nacional. Prueba de ello es la implicación de los líderes nacionales de los partidos, bien divididos en dos bloques: el de derecha (PP y Vox) y el de izquierda (PSOE, Más Madrid y Podemos), con un verso suelto: Ciudadanos, que luchará por entrar en la Asamblea y ser decisivo.

Ayuso: "Gabilondo puede ser mi telonero"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este domingo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es el candidato en Madrid" porque es él quien decide "las mentiras que tiene que decir" el aspirante socialista, Ángel Gabilondo, de quien ha dicho que puede convertirse en su "telonero".

En un acto en la localidad de Las Rozas en el primer día de campaña electoral para los comicios del 4 de mayo, que ha vuelto ha congregar a más de un centenar de personas en los alrededores que se han acercado a escuchar a la candidata del PP a la reelección, Ayuso ha criticado el "cambio" en el discurso de Gabilondo.

"Si ya no quiere cerrar el hospital Zendal, no quiere cerrar la hostelería, ahora quiere bajar los impuestos y por primera vez un dirigente del PSOE dice que quiere proteger la concertada, lo siguiente es que sea mi telonero", ha expresado.

"Lo que le voy a decir a la candidata de Más Madrid es que a lo mejor no le gusta cómo visto, a mí no me gusta como piensa"

Ayuso ha respondido a las afirmaciones de Gabilondo de que la mandataria "solo tiene en la boca" a Sánchez porque "es él el candidato en Madrid" y "se juega mucho" estas elecciones.

"Vivir en paz a la madrileña" es la frase más repetida por la candidata popular para pedir el voto de los ciudadanos frente a la "asfixia" que pretende el Gobierno de Sánchez, que pretende subir los impuestos en Madrid y acabar con la autonomía fiscal y creando ciudadanos "cada vez más empobrecidos".

También ha respondido al "reto" de la candidata de Más Madrid, Mónica García, a competir en una carrera tras su vídeo de campaña en el que aparece corriendo.

"Fueron dos días corriendo desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde. Lo que le voy a decir a la candidata de Más Madrid es que a lo mejor no le gusta cómo visto, a mí no me gusta como piensa. Si quiere nos vamos un día a correr las dos y le demuestro que esto es verdad".

Gabilondo y Sánchez

El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha espetado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que la "única palabra que tiene en la boca es Pedro Sánchez" y le ha recordado que es él quien se presenta en la región madrileña, no el presidente del Gobierno.

Así lo ha asegurado este domingo, primer día de campaña, durante un acto telemático desde la sede de a calle Ferraz, en el que ha estado acompañado por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la número cinco de la candidatura, Irene Lozano.

"Pedro Sánchez es Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo es Ángel Gabilondo. Y a estas elecciones, qué le vamos a hacer, me presento yo, señora Ayuso", ha aseverado el candidato socialista.

Además, ha arremetido contra la candidata a la reelección porque "sólo tiene un palabra en la boca" que es Sánchez y ha criticado que "no tiene más proyecto" para la Comunidad de Madrid que la "confrontación" con el Gobierno de España.

"Echas a Sánchez la culpa de todos tus errores y no ves los errores propios. Virus, Sánchez. Toni Cantó, Sánchez. No puedo resolver algo, Sánchez"

"Echas a Sánchez la culpa de todos tus errores y no ves los errores propios. Virus, Sánchez. Toni Cantó, Sánchez. No puedo resolver algo, Sánchez. Madrid no te debe tres, tú nos debes una porque definitivamente no puedes vivir sin nombrar a Sánchez", ha afirmado.

Ha vuelto a reiterar que hay que poner fin a los más de veinte años del Gobierno del PP en la región madrileña porque se está alargando un "proceso de degradación que no puede soportarse más" porque Madrid es el "epicentro vergonzoso de la corrupción".

Por ello ha pedido el voto por el partido socialista, "por pura higiene", ante unas elecciones que, según Gabilondo, ha tenido dos responsables: Ciudadanos e Isabel Díaz Ayuso.

Sánchez ignora a Ayuso

Por su parte, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ignorado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el primer acto de campaña del PSOE para las elecciones del 4 de mayo, pero ha reclamado una participación masiva de la izquierda para evitar el ejecutivo de "la plaza de Colón" y que el PP continúe su "pillaje",

Después de que Ayuso le haya reprochado entrar en la precampaña madrileña como si él fuera el candidato y buscar el enfrentamiento directo con ella, Sánchez ha optado por no citarla en ningún momento de su intervención en el primer acto en el que ha arropado al cabeza de cartel socialista, Ángel Gabilondo, una vez que la pasada medianoche comenzó la campaña electoral.

Un acto semipresencial en la sede federal del PSOE en el que, previamente, Gabilondo ha criticado a Ayuso que la única palabra que tenga en la boca es "Sánchez".

El líder del PSOE, por el contrario, la ha obviado en su intervención frente a otros actos previos en los que había dirigido sus críticas directamente contra ella.

Su énfasis lo ha puesto en hacer un llamamiento a todos los progresistas para que acudan a votar con el fin de poner fin a 26 años de gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid.

"Dicen que aman mucho a España, pero sólo la aman si están en el Gobierno"

Para él, la salida de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus sólo tiene dos caminos: el de una recuperación justa con un Ejecutivo serio y progresista liderado por Gabilondo, o "el Gobierno de la plaza de Colón" que ha dicho que significa un Madrid estrecho, de odio, exclusión social, ultraderecha y corrupción durante dos años más.

En la idea de la corrupción del PP ha insistido al acusar a este partido de maniobrar siempre para que España no se recupere de sus crisis.

"Dicen que aman mucho a España, pero sólo la aman si están en el Gobierno, porque si no gobiernan, su máxima es que mejor que España se hunda, que ya llegarán ellos para salvarla o, por los menos, para volver a gobernar y reanudar su pillaje. Eso —ha apostillado— es lo que hacen".

Para el jefe del Ejecutivo, la corrupción es la seña de identidad del PP en general y en Madrid de forma especial.

"Lo único que necesitamos es ir a votar todos los progresistas el próximo 4 de mayo a la lista de Gabilondo"

Sánchez ha aprovechado para repetir su mensaje de esperanza en la vacunación como palanca de la recuperación y para defender el escudo social puesto en marcha por el Gobierno para ayudar a los más vulnerables y que ha lamentado que no haya contado con el respaldo del PP.

Ha recordado datos como que España tiene ya prácticamente más personas vacunadas que contagiadas, así como más personas con pauta completa que las que han notificado el covid.

Tras insistir en que la hoja de ruta es "vacunar, vacunar y vacunar" y que el final de la pandemia está más cerca, ha recalcado los efectos positivos que va a tener en España el Plan de Recuperación que el Gobierno enviará a Bruselas antes de fin de mes.

Un plan ante el que ha señalado que el PP intrigó en la Unión Europea para que España no recibiese fondos, imitando, según ha recordado, las críticas a Felipe González tildándole de "pedigüeño" cuando negociaba también fondos europeos.

El presidente del Gobierno ha destacado los beneficios que para Madrid va a reportar el Plan de Recuperación y se ha detenido especialmente en las oportunidades que va a abrir a muchos jóvenes que buscan empleo.

A los jóvenes se ha dirigido para recordar que los que tienen menos de 26 años sólo han conocido las formas del PP en la Comunidad de Madrid y para ofrecerles una alternativa que les ilusione.

El líder del PSOE ha avalado las 350 medidas planteadas por Gabilondo en su programa para paliar el estancamiento de Madrid y ha asegurado que lograr que se pongan en marcha está al alcance de la mano.

"Lo único que necesitamos es ir a votar todos los progresistas el próximo 4 de mayo la candidatura de Ángel Gabilondo. Lo que necesitamos los progresistas —ha recalcado— es votar, votar y votar".

Edmundo Bal resalta el papel de Cs en los Ayuntamientos

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha resaltado este domingo el papel de los 'naranjas' en los ayuntamientos de la región donde gobierna —30 de los que en 8 cuentan con la Alcaldía—.

"En los ayuntamientos llegamos para limpiar de corrupción, bajar la deuda, no subir impuestos y acortar el plazo de pago a los proveedores", ha lanzado en un acto de campaña en la Plaza Mayor de El Molar donde ha estado acompañado de la alcaldesa de la localidad, Yolanda Sanz (Cs), la presidenta nacional del partido, Inés Arrimadas, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, y otros cargos 'naranjas' en consistorios de la geografía madrileña.

Cs ha elegido este municipio para su acto de arranque de campaña —tras la pegada del sábado— porque en los comicios de 2019 consiguieron 8 de los 15 concejales del Ayuntamiento, aupando con mayoría absoluta a Sanz a la Alcaldía, como sucediera en otros municipios como Valdemoro donde los 'naranjas' también lograron poder municipal.

"Me encuentro con algunos candidatos que tienen ideas de bombero, que quieren subir impuestos, crear más chiringuitos y no aportar soluciones"

Como ejemplo de esta gestión local, ha indicado como el regidor de Valdemoro, Sergio Parra, quien se encontró un "nido de corrupción" y tras dos años en el cargo, "no ha habido ningún caso". "Estuve con él en Valdemoro, visitando el proyecto para una escuela de educación especial, que no está ni en construcción porque la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha parado la Comunidad", ha reprochado el candidato de Cs.

A continuado cargando también contra el PSOE y Unidas Podemos, señalando el gobierno local de Aranjuez, "primer en dar ayudas directas a empresarios" y donde, según Bal, los dos partidos de izquierdas votaron en contra de invertir 1,7 millones en la ciudad.

Ha proseguido criticando a los candidatos socialista, Ángel Gabilondo, y 'morado', Pablo Iglesias, a quienes ha acusado de no querer gobernar, el primero por estar pensando "en jubilarse como Defensor del Pueblo" y el segundo porque "quiere estar todo el día viendo Netflix".

"Día 1 de campaña y subimos en las encuestas. Empezamos bien. Nos quedan 14 días de carrera"

Además, ha deslizado que el exvicepresidente segundo estaría buscando "cambiar el coche oficial del Gobierno central por el de la Comunidad de Madrid". "Me encuentro con algunos candidatos que tienen ideas de bombero, que quieren subir impuestos, crear más chiringuitos y no aportar soluciones de verdad!", ha insistido.

Al hilo, en el otro lado del espectro, ha cargado contra la voluntad de Ayuso de gobernar con Vox con quien "estaría más cómoda" porque no "le exigiría" en materias como la transparencia o la corrupción. "Quiere gobernar con quien niega el cambio climático, las vacunas, dice que el virus es chino con Soros de por medio... Solo cree en un tipo de familia y no entiende el significado de la palabra libertad", ha reprochado.

Sobre esta hipotética coalición, ha insistido en que Ayuso estaría dispuesta a darle siete consejerías a Vox "que es lo que quiere Monasterio" y crear nuevas cosas para "dar dinero a los amiguetes".

"Yo quiero gobernar para todos y garantizar la libertad de todos. ¿Puede decir lo mismo Gabilondo? No. ¿Puede decir lo mismo Iglesias? No. ¿Puede decir lo mismo Ayuso? No. ¿Puede decir lo mismo Monasterio? No", ha enumerado frente a los congregados que le han respondido cada vez la negativa.

Asimismo, ha destacado que este lunes ha amanecido con la encuesta de Sigmados para El Mundo en el que se muestra una mejora de los datos de los 'naranjas'. "Día 1 de campaña y subimos en las encuestas. Empezamos bien. Nos quedan 14 días de carrera", ha animado a sus seguidores.

Mónica García: "Davides contra Goliat"

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha llamado a votar a todos esos "miles de Davides que vencen a Goliat" con su mejor arma, la empatía, frente a otras candidaturas y formas de hacer política caracterizadas por una cierta "sociopatía".

Desde el vallecano Cerro del Tío Pío, y arropada por el líder de Más País, Íñigo Errejón, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, García ha comenzado el acto agradeciendo el trabajo de los voluntarios, que se traduce en que Más Madrid ya está "empujando el bloque progresista". "Nos jugamos la campaña en pocos votos. Le podemos dar una sorpresa desagradable a (la presidenta de la Comunidad y candidata del PP, Isabel Díaz) Ayuso", ha asegurado llamando a "sacar la apatía de la campaña".

Mónica García ha tirado de una frase extraída de su experiencia como madre para explicar los motivos por los que se presenta a estas elecciones. "Viene de la mítica frase de '¿a que voy y lo encuentro?' ¿A que vamos y hacemos un gobierno decente? ¿A que vamos y rompemos 25 años de abusos del PP?", ha enumerado.

"Ánimo, chicos, un poquito de ilusión, que la anestesista soy yo"

Pero también le ha enviado un mensaje al resto de fuerzas de izquierdas que se presentan a estos comicios, con quienes sí o sí se pondrán de acuerdo, como ha aseverado. "Ánimo, chicos, un poquito de ilusión, que la anestesista soy yo", ha ironizado.

Aunque el principal foco de Mónica García ha sido Ayuso, de quien ha criticado su "política antisocial de Aliexpress", con un concepto de libertad basado en pisotear al prójimo. "Años de filosofía para definir qué es la libertad para que llegue y diga la señora Ayuso que es tomarse cañas y pisar al próximo", ha lamentado.

Todo ello después de definirla como "presidenta nini, que ni salud ni economía", que ha visto cómo sus expertos sanitarios salían "huyendo" cuando veían que tenían que elegir entre "fanatismo y evidencia científica", con los profesionales sanitarios desolados en primera línea con UVIs "a reventar" mientras ella "se escondía en un hotel de lujo".

"Ayuso es quiere hacerse con Génova 13, hacerle unas primarias a Pablo Casado"

Mónica García tiene claro que el principal problema de Ayuso es que "quiere hacerse con Génova 13, hacerle unas primarias a (Pablo) Casado" y eso es lo que la mueve, no los problemas de la ciudadanía madrileña.

García ha dibujado un Madrid gobernado por el PP como el "Lejano Oeste", al que "sólo le falta (Santiago) Abascal a caballo porque a los borrachos ya se les trae en vuelo charter de Europa". "El 'viva el vino' no puede estar por encima de 'viva la vida'; el 'muera la inteligencia' es de hace 40 años", ha lanzado a los 'populares'.

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha contestado al reto sobre correr 10 kilómetros lanzado por la presidenta del PP y candidata a la reeleción, Isabel Díaz Ayuso, que ella lleva corriendo "desde los diez años" y que otra diferencia entre ambas es que ve pacientes reales, no maniquíes.

Monasterio: "Madrid decide qué camino va a tomar"

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido el apoyo de la "España que madruga" y de los madrileños que tienen que levantar la persiana de sus comercios todos los días, a los que les ha trasladado que de su "coraje y convicciones" depende la conservación del "legado de nuestros padres y el futuro de nuestros hijos".

Así lo ha asegurado este domingo en Móstoles, municipio que ha elegido para dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral para el próximo 4 de mayo. "Lo de estar en Móstoles no es casualidad y tiene muchísimo simbolismo. Tuvimos a esos madrileños aguerridos que se levantaron contra los franceses, que tuvieron el coraje, el empeño y las ganas de luchar y que nos defendieron a todos los españoles", ha expresado la candidata.

Monasterio ha trasladado la importancia de estos comicios porque no son solo unas elecciones al parlamento autonómico de Madrid sino que en ellas España va a decidir "qué camino va a tomar". "Entre la incertidumbre, el totalitarismo o la libertad, y esto es lo que tenéis vosotros en vuestra mano", ha manifestado.

"A España la va a sacar adelante la España que madruga, no la va a sacar Sánchez, el traidor"

"A España la va a sacar adelante la España que madruga, no la va a sacar Sánchez (el presidente del Gobierno), el traidor, el que ha pactado con separatistas, bilduetarras, la izquierda radical que ha traicionado a los suyos", ha asegurado, a lo que ha añadido que ha engañado a los ciudadanos "vilmente" y que "no saben lo que es trabajar, pagar nóminas, ni madrugar".

Abascal: el PP se pone de perfil

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al PP de ponerse "de perfil" con el Gobierno de Pedro Sánchez, con el que dice que hay que mantener "distancias infinitas", y garantiza que si no logran la mayoría en las elecciones autonómicas del 4 de mayo en Madrid apoyarán a los que puedan impedir el "asalto comunista".

"Con este Gobierno hay que mantener distancias infinitas, ellos a un lado y nosotros al otro, si ellos dicen arriba, nosotros abajo", ha dicho Abascal junto a la candidata de Vox, Rocío Monasterio, en el acto de arranque de campaña en Móstoles, un municipio del sur de Madrid donde gobierna el PSOE con Podemos.

Abascal ha acusado al PP de ponerse "de perfil" con el Gobierno de Sánchez al haber votado a favor de la ley de infancia y ha pedido a los asistentes, un centenar de personas que portaban banderas de España y de color verde, que no se dejen llevar por el "engaño matemático" del voto útil" porque "aquí cuentan todos los votos", y "hay que votar seguro, entregar el voto a quien te dé confianza, diga la verdad y garantice qué hará con los votos".

Ha indicado que "a los que quizás" tenga que apoyar Vox, es decir, el PP, "no han dicho si van a aceptar nuestros votos", y ha recordado que el líder popular, Pablo Casado, les "demonizó" en su discurso contra la moción de censura que presentó Vox en el Congreso de los Diputados contra el presidente Pedro Sánchez.

"Nos jugamos el principio del fin del Gobierno de Sánchez y que el del moño se tenga retirar de la política e irse a Cuba o a Venezuela"

"No se puede tener muy en cuenta lo que dice (Casado)", ha comentado Abascal, que ha censurado que "no quieran que haya representantes de Vox en el Gobierno de Madrid", por lo que les ha llamado "torpes" por vender "la piel del oso antes de cazarlo".

También ha cargado con dureza contra Sánchez, a quien ha llamado "mentiroso, cínico y psicópata" por decir a sus votantes que no iban a pactar con los "enemigos" de España: "con terroristas, comunistas y separatistas".

Ha criticado igualmente al exvicepresidente segundo del Gobierno y ahora candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a quien ha calificado de "cínico, mentiroso y criminal" por "incitar a la violencia" como a su juicio hizo en Vallecas, y "disfrazarse con sudadera" para ir allí "como si la gente fuera imbécil".

Abascal ha asegurado que las del 4 de mayo no son unas "elecciones regionales", sino "una encrucijada para toda España", ya que los madrileños tendrán que decidir "por el resto de españoles".

"Nos jugamos el principio del fin del Gobierno de Sánchez y que el del moño (Pablo Iglesias) se tenga retirar de la política e irse a Cuba o a Venezuela, o que los comunistas acaben asaltando las instituciones de Madrid", ha señalado.

Pablo Iglesias: La derecha siempre hace trampas

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha dicho que optar por su partido es una "garantía de que se harán políticas de izquierdas", como las impulsadas en el Gobierno de coalición con el PSOE, dando "prioridad" a lo público y, especialmente, a la educación y la sanidad.

En el primer acto de campaña de Unidas Podemos, Iglesias ha defendido que su partido impulsase en el Ejecutivo central medidas como el Ingreso Mínimo Vital y el "escudo social de los ERTE", o revirtiese los "recortes" a la dependencia; y ha señalado que "la erradicación de la pobreza no es un gesto de caridad, sino un acto de justicia".

"Mientras exista pobreza no habrá verdadera libertad", ha declarado Iglesias en el mitin celebrado en la céntrica plaza Nelson Mandela, en el barrio de Lavapiés, con la presencia de alrededor de 300 personas, muchas de ellas inmigrantes, que han exigido "justicia, comida y vivienda para todos".

"La erradicación de la pobreza no es un gesto de caridad, sino un acto de justicia"

Iglesias ha llamado a los madrileño a dar el 4 de mayo "una lección democrática", para lo que ha pedido que apoyen a su partido, que es "garantía de que se harán políticas de izquierdas", siendo "firmes hasta el final".

Por otro lado, ha defendido su sistema de impuestos, por el que las rentas más altas tributarían tipos más altos, porque "se tiene que esforzar todo el mundo en los términos que dicta la Constitución"; y ha advertido que los partidos de izquierdas "van a tener que sumar", ante lo que ha defendido que Unidas Podemos aporta "firmeza y garantías".

También ha puesto el acento en que la derecha "siempre hace trampas", poniendo de ejemplo a la exvicepresidenta madrileña Esperanza Aguirre, "que vendió un cuadro de Goya" sin protegerlo como bien cultural, según publica este domingo eldiario.es.

Iglesias ha estado arropado por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, quien ha dicho que en estas elecciones "está en juego la democracia", y ha apuntado a Unidas Podemos y a su candidato como representante de la "esperanza y la ilusión", frente a "los de la corrupción, los que saquean las instituciones públicas".

"Está en juego recuperar las instituciones para la gente", ha advertido Díaz, que asegura que "no hay nadie mejor que Iglesias para enfrentarse con valentía a la derecha y ultraderecha", como dice que ha hecho desde su anterior cargo como vicepresidente de España.

Por el contrario, ha censurado Díaz, en Madrid se han "recortado" derechos y se han "saqueado" las instituciones públicas, con una gestión que "es todo menos digna".

En el acto también ha participado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien ha sostenido que Madrid, igual que España, puede tener un Gobierno de coalición "y de cambio", aunque en ambos casos "dijeron que no era posible".

También ha reprobado que en Madrid "han robado muchísimo" en materia de derechos y ha afeado que quieren "imponer" un Madrid protagonizado por la especulación, viviendas reconvertidas en pisos turísticos y rentas de alquiler "inasumibles", que han provocado que los vecinos "se hayan tenido que ir del barrio".