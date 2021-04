Los positivos caen a 63 en Extremadura en una nueva jornada sin fallecidos y descenso de la incidencia

Asimismo, tampoco se han comunicado fallecimientos, mientras que la incidencia acumulada desciende hasta los 133,37 casos a los 14 días y de 67,43 casos a los siete días (el sábado estaba en 138,33 y 70,43, respectivamente).

En los hospitales extremeños hay ingresadas 85 personas, 8 de ellas en UCI, cifras que se mantienen sin cambios desde el viernes. Además, se han dado 44 altas, lo que equivale a un total de 70.865 desde el inicio de la pandemia.

A su vez, se notifican dos brotes, uno en Badajoz, con tres casos y cuatro contactos, y otro en Cáceres, con 15 casos y 22 contactos, mientras que no se cierra ninguno.

ÁREAS DE SALUD

En cuanto a la distribución por áreas de salud, la de Badajoz notifica cinco casos positivos. Tiene 12 pacientes hospitalizados, dos en UCI. Registra 310 fallecidos y ha dado 20.161 altas; Cáceres registra 13 casos positivos. Tiene 19 pacientes ingresados, dos en UCI. Acumula 466 fallecidos y ha dado 12.672 altas.

A su vez, el área de Mérida registra siete casos confirmados. Tiene 22 pacientes hospitalizados por covid-19, uno en UCI. Acumula 233 fallecidos y ha dado 12.478 altas; mientras Don Benito-Villanueva de la Serena notifica nueve casos positivos. Hay 17 pacientes hospitalizados, ninguno en UCI. Acumula 231 víctimas mortales y ha dado 9.286 altas.

En el caso de Plasencia, se notifican 8 casos positivos. Tiene 14 pacientes hospitalizados, tres en UCI. Ha registrado un total de 194 fallecidos y ha dado 5.326 altas; y Navalmoral de la Mata notifica un positivo. Tiene un paciente ingresado por Covid y ha registrado 108 fallecidos. Ha dado 3.360 altas.

Finalmente, Llerena-Zafra registra 20 casos positivos. No tiene pacientes ingresados por Covid. Ha registrado un total de 120 fallecidos y ha dado 5.375 altas; y Coria no registra casos positivos. No tiene pacientes hospitalizados por Covid-19. Registra un total de 81 personas fallecidas y se han dado 2.207 altas.