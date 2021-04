Coronavirus.- PP en la Diputación pedirá al Gobierno que amplíe cuantía y alcance de ayudas a autónomos y pymes

En una moción, consultada por Europa Press, los 'populares' recuerdan que España ha sufrido "la mayor caída del PIB desde la Guerra Civil, un once por ciento. 125.000 millones de euros perdidos, lo que ha llevado a la mayor destrucción de empleo de todos los países europeos. En España hay seis millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo".

Tras criticar al Ejecutivo de PSOE y Podemos, los 'populares' lamentan que el Gobierno haya reconocido "que no sólo tenemos un problema de liquidez, sino que tenemos además un problema de solvencia". "No basta con dar créditos, hacen falta ayudas directas para salvar a empresas que son viables pero tienen un problema de solvencia", agregan.

Así, aluden al Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, "que llega tarde porque ya han quebrado 102.000 empresas y hay 300.000 autónomos que, según ATA, prevén cerrar antes de final de año". "Es insuficiente; las ayudas directas de 7.000 millones no resuelven los problemas de un sector que ha perdido 72.000 millones de euros", aseguran desde el PP.

En este sentido, lamentan la "arbitrariedad de las ayudas", al dejar fuera a sectores del tejido productivo como peluquerías, calzado, fabricación de muebles, centros de estética, autoescuelas o el vitivinícola, "que han sufrido caídas tan grandes como otros sectores que si se han incluido en el listado de actividades CNAE".

La cifra de 7.000 millones "es insuficiente para las empresas de sectores incluidos en el Real Decreto", según el PP, que añade que si se tienen en cuenta las "enormes pérdidas de todos los sectores olvidados la cifra es aún más ridícula".

Por todo ello, solicitan al Gobierno central que no limite la cuantía asignada al fondo de ayudas directas a empresas y autónomos para que, a través de las necesarias ampliaciones de crédito, "pueda realmente cumplir el objetivo que persigue: garantizar la continuidad de empresas que son viables y se han visto especialmente afectadas por la pandemia".

Además, reclaman que el Ejecutivo reserve "un diez por ciento a todas aquellas empresas que, sin estar incluidas en alguno de los sectores del anexo I del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo cumplan el resto de requisitos exigidos y acrediten su viabilidad, a través del correspondiente plan de negocio y/o con la presentación de acuerdos extrajudiciales con sus acreedores".

SEGUNDO PAGADOR

En otra moción, los 'populares' exigen al Ejecutivo central, en concreto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que considere la exención de los ingresos obtenidos por los ERTE "siendo éstos no considerados como rendimientos del trabajo a efectos de computar como segundo pagador" en la declaración de la Renta.

A juicio del PP, "considerar las prestaciones por ERTE recibidas como ingresos de un segundo pagador ha propiciado que numerosos contribuyentes que en circunstancias normales no están obligados a presentar declaración por no superar el límite de los 22.000 euros este ejercicio fiscal sí lo estén al ver como su techo se ha reducido hasta los 14.000 euros".

"El problema reside en que las prestaciones por ERTE ingresadas por el SEPE no llevan retención de IRPF y si a esto le unimos la rebaja del límite establecido para estar obligado a declarar se conjuga un cocktel explosivo en el que el contribuyente se encuentra en una situación a la que no puede hacer frente debido a lo elevado de éstas", defienden los 'populares'.

Es más, añaden que hay familias que "siguen esperando cobrar un ERTE por el que se le obliga a cobrar o se le exige además de la renta la devolución del cobro indebido de cantidades percibidas como consecuencias del error de la administración".

"La situación se torna más dramática aún", apostillan. Esta casuística especial del ejercicio fiscal de 2020 "era esperada por todos y el Gobierno central una vez más se ha mostrado pasivo al respecto". "Esta vez no hay clavo ardiendo al que agarrarse. No hay reglamento europeo que lo impida como en el caso de las mascarillas ni armonización fiscal con la que enmascarar un intento de subida de impuestos como está ocurriendo en Madrid. Son muchas las familias malagueñas las que de nuevo ven como su economía familiar se pone en jaque", lamentan desde el PP, que piden que no se consideren los ingresos por los ERTE como rendimiento del trabajo a efectos de computar como segundo pagador.

FONDO DE RECONSTRUCCIÓN LOCAL

El grupo del PP en la Diputación de Málaga, dirigida al Gobierno central, presenta otra moción para que el Ejecutivo estatal apruebe "de manera urgente" un Fondo de Reconstrucción Local por valor, al menos de 4.000 millones de euros.

También exigen un Fondo del Transporte de al menos 1.000 millones de euros, "ampliables para poder hacer frente a los efectos que puedan producirse durante 2021" y que se replantee las ayudas estatales a los municipios, avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el actual y definir el acceso a la financiación europea de los ayuntamientos respecto a los fondos asignados a España por importe de 140.000 millones de euros.