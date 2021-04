Julia Janeiro cumple 18 años: así es la hija de Jesulín y María José Campanario

Julia Janeiro ha cumplido este domingo los 18 años. La hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario alcanza la mayoría de edad convertida en toda una influencer en las redes sociales y alejada (por ahora) del foco mediático.

Con motivo de esta fecha tan especial, la joven ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía de su infancia junto a la frase "Sweet 18" (Dulces 18), dejando así constancia de lo importante que es este día para ella.

Julia Janeiro nació en 2003, un año después de la boda entre el torero y la odontóloga. Tiene un hermano menor, de 14 años, y una hermana mayor, Andrea Janeiro (21 años), fruto de la relación de su padre y Belén Esteban.

Recientemente, la colaboradora de Telecinco habló de ella por primera vez en televisión y comparó su situación con la que vivió su hija Andrea hace unos años: "Que con 18 años le hagan lo mismo que a mi hija, que pongan sus fotos de pequeña, sí lo van a hacer (...). Es un tema que a mí no me incumbe, pero siendo hermana de mi hija, hiciera lo que hiciera, no me gustaría que le hicieran daño".

Sobre la relación entre Andrea y Julia Janeiro, diversas fotografías retratan que ambas han pasado temporadas juntas durante su infancia, si bien ahora la relación entre ambas es cordial y no se ven desde hace tiempo, según Lecturas.

A la espera de ver si se mantendrá alejada de las cámaras y paparazzi, el meteórico ascenso de Julia Janeiro como influencer es evidente: su perfil en Instagram supera los 85.000 seguidores, y en las fotografías que la joven ha publicado en la red social deja constancia de su pasión por la moda y el maquillaje y su estética al más puro estilo de las hermanas Kardashian.

No obstante, para alejarse de todos aquellos mensajes dañinos y de los haters, la joven ha bloqueado la sección de comentarios en sus publicaciones de Instagram.

Respecto a su situación sentimental, la revista Lecturas informa que Janeiro tiene desde el año pasado una relación con Brayan Mejía, un futbolista murciano de 21 años que actualmente juega en el Real Aranjuez de Tercera División. El pasado 14 de febrero, la joven confirmaba abiertamente su relación con Mejía con una fotografía en sus Stories.

Julia Janeiro y su novio, el futbolista Brayan Mejía. INSTAGRAM

Por ahora, su futuro próximo está vinculado a la formación, concretamente, en administración y dirección de empresas, según indicó su madre en una entrevista en La Razón. "Mi hija Julia no quiere ser famosa, solo quiere centrarse en los estudios", aseguró. Además, Julia Janeiro habla perfectamente inglés al haber estudiado en colegios bilingües y haber cursado estudios en EE UU.