La Policía Foral denuncia este fin de semana 91 infracciones por no respetar la normativa anti Covid

La Policía Foral ha interpuesto este fin de semana 91 denuncias relacionadas con infracciones en materia de normativa anti Covid, entre las que destacan 30 por no usar mascarilla, 18 por incumplir el toque de queda, 11 por reuniones de no convivientes y 7 por no respetar el confinamiento perimetral.