Un bulo confunde a los mayores de Torrevieja al extender que se vacuna sin cita previa

El Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) ha desmentido que los mayores de 70 años de esta localidad puedan ser vacunados sin cita previa contra la pandemia de Covid-19, ya que requieren ser citados por parte del Departamento de Salud de la localidad.

La confusión parte de un bulo que ha circulado a partir de un audio que estaba circulando entre teléfonos móviles de la zona y que llamaba a acudir a vacunarse al Centro Municipal de Ocio de Torrevieja aunque no se hubiera recibido aviso oficial para ello.

"Si tenéis conocidos mayores de 70 años que todavía no hayan sido vacunados (..) les podéis decir que pueden acudir aunque sea sin cita al Centro Municipal de Ocio", sostenía el audio después de que el jueves 1.400 personas estuvieran citadas para recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer, pero muchas no acudieran.

Los sanitarios realizaron un llamamiento no oficial para que por la tarde acudiera gente de esa franja de edad, que no hubiese recibido la primera dosis, con su tarjeta sanitaria y DNI para comprobar que estaban dentro de la edad autorizada para la vacunación. Sin embargo, el Ayuntamiento de Torrevieja aseguró en un comunicado este mismo jueves que era falso que cualquier mayor de 70 años pudiera presentarse allí sin cita previa para vacunarse. "Todas las personas que se encuentren en la franja de edad de mayores de 70 años, y aún no han sido vacunadas, se les citará por parte del Departamento de Salud de Torrevieja", aclaró.

No es la primera vez que circulan mensajes y cadenas de texto de este tipo en los que se dice que la gente puede ir a vacunarse contra la Covid-19 sin ser citada. También ha ocurrido recientemente en Linares (Jaén), en Las Palmas de Gran Canaria, en Armilla, un pueblo de Granada, o en el Sadus de Bermejales, un centro deportivo que hay en Sevilla.