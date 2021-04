Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera estarán al frente de la primera entrevista con Rocío Carrasco

El pasado miércoles, Rocío Carrasco sorprendía a los espectadores de su serie documental al anunciar que la próxima semana se sentará en el plató para "resolver, aclarar y explicar" algunos puntos. La hija de Rocío Jurado entró en directo en el programa a través de una llamada telefónica: "Creo que es el momento de hacer un parón en la emisión para aclarar algunas cosas, me gustaría estar el miércoles que viene ahí con vosotros en directo", manifestó Carrasco.

Esa primera entrevista que Rocío Carrasco concederá tras el terremoto mediático generado por la emisión de su documental estará conducida por Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, ha informado este sábado el programa Socialité.

El presentador de Sábado Deluxe y Supervivientes fue el encargado de conducir la primera entrega del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, mientras que la periodista y presentadora de Sálvame tomó su relevo a partir del segundo programa.

Por ahora se desconoce qué temas concretos se abordarán en esta entrevista o si los colaboradores habituales del programa podrán intervenir y realizar preguntas a Rocío Carrasco. En su llamada telefónica, Carrasco se refirió en términos generales a aquellas dudas que los espectadores o los colaboradores hayan podido tener tras los episodios emitidos hasta ahora.

Tras este anuncio de Rocío Carrasco, su hija, Rocío Flores, rompió su silencio este viernes en El programa de Ana Rosa y aprovechó para hacer un llamamiento a su madre: "Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie, estamos aquí, levanta el teléfono, llámanos, siéntate con nosotros, habla con nosotros en casa, vamos a aclarar las cosas, no quiero más dolor, ya no puedo más", suplicó.