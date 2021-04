El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha arrancado campaña este sábado reivindicando que "el milagro de Madrid" se escribe en "naranja" y se llama Cs, en referencia a la labor que llevó a cabo el partido durante esta legislatura truncada desde cinco consejerías y la Vicepresidencia.

"Me llamo Edmundo Bal y quiero ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid", ha comenzado, parafraseando la fórmula con la que los candidatos a presidir Estados Unidos se presentan. Un acto simbólico que ha precedido la presentación de su cartel electoral que reza 'Elige Centro'.

Al acto, celebrado en la madrileña plaza de Isabel II, Ópera, Bal ha entrado junto a la presidenta nacional del partido, Inés Arrimadas, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, y el vicepresidente de Andalucía, Juan Marín, al ritmo de Seven Nation Army de The White Stripes.

Durante su discurso, Bal ha insistido en numerosas ocasiones en el papel central del partido durante el Gobierno de coalición roto por la convocatoria de elecciones de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

"Quiero preguntaros, ¿qué es Economía en Madrid? Ciudadanos. ¿Qué es Cultura y Turismo? Ciudadanos. ¿Qué es Políticas Sociales? Ciudadanos. ¿Qué es Transportes? Ciudadanos. ¿Qué es Deporte, Ciencia, Universidades y Regeneración? Ciudadanos", ha ido enumerando Bal mientras alababa a los responsables 'naranjas' de estas áreas, de las que emanan varios de sus compromisos electorales como el abono '30x30', deducciones fiscales a tratamientos de fertilidad o un carnet para que los universitarios puedan usar las instalaciones deportivas de todos los campus de la región.

Al hilo, ha sacado pecho de que estas políticas las "impone" el partido allá donde gobierna, como Castilla y León, Andalucía y, hasta hace un mes, Madrid.

Críticas a Ayuso: "Madrid no es ella"

Ha sido especialmente crítico con Ayuso a quien ha acusado de decir que "Madrid es ella" y apelar a un "yo, mi, me, conmigo", un personalismo que ha rechazado el candidato, quien ha defendido que Madrid es "más que Ayuso", quien "decidió romper un Gobierno de éxito que encontraba soluciones para los madrileños".

También, ha respondido a aquellos que le cuestionan que su socia preferente tras el 4 de mayo sea precisamente la "irresponsable" candidata 'popular'. "Ayuso no se merece que yo le apoye, sino que se lo merecen los españoles y los madrileños. Para eso estamos aquí, por eso trabajamos y por eso nos pagan el suelo", ha lanzado.

Ha defendido, además, que la presencia de los 'naranjas' en el Ejecutivo regional ha "impedido la corrupción" de los gobiernos monocolor del PP y le ha marcado una hoja de ruta con transparencia y sin extremismos. "Ayuso se queja de que Cs le votaba a veces que no en la Asamblea. ¿A los sectarismos y los extremos quieres que le digamos que sí? ¿Quieres que te digamos que sí a eso?", le ha espetado.

Asimismo, Bal ha definido a su partido como aquel que "no hace lo cómodo", sino que "defiende lo difícil" y ha lanzado un dardo a aquellos que les acusan de "haber cambiado". Ha recordado el nacimiento de Cs en Madrid el 1 de noviembre de 2014 cuando organizaron una manifestación en la que el lema era 'Contra la corrupción, contra el inmovilismo y la demagogia'.

"No hemos cambiado"

"Yo aquí, donde tuvo lugar la concentración, vuelvo a decir: Contra la corrupción, contra el inmovilismo del bipartidismo y contra la demagogia del populismo. No hemos cambiado" ha insistido.

También, ha criticado los esloganes vacíos y ha asegurado que "libertad" se escribe en 'naranja' porque es la de todos y no la de "una parte contra la otra" y ha apelado al Madrid que va "más allá" de las consignas de "1936" y que significa "convivencia, tolerancia y respeto", y que pasa por una mirada al "futuro" y a la "concordia". "Solo nosotros podemos garantizar ese Madrid y no el de las trincheras ni la Guerra Civil", ha aseverado.

Precisamente uno de los extremos de los que ha hablado ha sido de Vox, con quien entiende que Ayuso se sentiría más cómoda porque no le exigiría tanto en cuestiones como la corrupción. "Estoy preocupado de que Vox domine la política cultural y que llegue gente antivacunas o que niega el cambio climático o la libertad de las personas LGTBI", ha expuesto Bal, quien ha dicho a continuación que tampoco quiere un Gobierno marcado por Podemos que "ataca jueces y periodistas".

Por ello, ha defendido que Cs es la tercera España en la que hay que confiar porque ahora los madrileños se lo juegan "todo". Llevo más de 50 años viviendo en Madrid y no quiero perderlo", ha proseguido.

"Vamos a correr una maratón de 14 días y lo vamos a dar todo, vamos a hacer lo correcto, va a ser incómodo, no será fácil, nos insultarán, se meterán con nosotros (...) Soy de Vallecas, de Salamanca, de Fuenlabrada, de Collado Villalba. De todos ellos, yo soy. No los voy a enfrentar. Soy de los empresarios, de los trabajadores y de los autónomos. Madrid es convivencia, respeto, tolerancia y libertad. Así que... ¡Vamos!", ha arengado Bal ante la multitud que le ha respondido con este grito con el que Cs se lanza a una campaña electoral en busca de ser decisivos y superar el 5%.

Arrimadas: Ciudadanos no obliga a elegir entre dos bandos

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que en las elecciones autonómicas del 4 de mayo sólo hay una papeleta que no obliga a elegir "entre dos bandos", la encabezada por Edmundo Bal, que se presenta "con las manos limpias para luchar contra la corrupción", la "cabeza bien clara" para impulsar políticas económicas y "corazón" para garantizar las políticas sociales.

La presidenta de la formación naranja ha reconocido la labor "magnífica" de los consejeros de Ciudadanos en los dos años de Gobierno con el PP en la Comunidad, un proyecto que "funcionaba bien", y que "a alguien se le ha ocurrido romper por un capricho".

"Nos toca el papel difícil, el de la sensatez, no dejarnos llevar por las vísceras"

Arrimadas ha recalcado que, tras el paso de Ciudadanos por el consejo de Gobierno madrileño, "la diferencia se palpa" si se compara con los años de mayoría absoluta del PP, en los que surgían "escándalos de corrupción", las políticas sociales estaban "olvidadas" y "no había el despegue económico que ha habido con el consejero de Ciudadanos".

"Eso es libertad, eso es gestionar bien", ha aseverado Arrimadas, que ha pedido acudir a votar para no permitir que "un puñado de votos" acaben con el proyecto que se puso en marcha hace dos años y que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso —a la que no ha nombrado—, puso fin. "Es la primera vez que veo romper un Gobierno para ir a peor, qué frivolidad", se ha lamentado.

Ante el 4-M, Arrimadas ha señalado que hay muchas "papeletas" electorales, pero solo una, la de Ciudadanos con Edmundo Bal de candidato, es la "garantía de que no nos roben la libertad", porque "ser libre es que no te hagan elegir entre dos bandos, entre las políticas sociales con corazón y las políticas económicas con la cabeza".

"Pongamos cabeza y corazón en las urnas el 4 de mayo", ha insistido Arrimadas, que ha destacado la valentía de Bal y de los miembros de su partido, por lo "difícil que es ser sensato en tiempos de polarización, ser de centro en tiempos de bandos, y ser honesto en tiempos de compra de voluntades".

Bal, según su presidenta, se presenta "para ser presidente de todos, no de una mitad contra la otra", con la idea de gestionar, "no insultar".

Arrimadas ha insistido en que el 4 de mayo hay que optar por no romper "lo que funciona", porque solo hay dos alternativas: un Gobierno de Ángel Gabilondo con Pablo Iglesias, "preparaos los bolsillos", o un Gobierno con una formación "que mira hacia atrás", y ha pedido evitar que los extremos gobiernen la Comunidad.

"Nos toca el papel difícil, el de la sensatez, no dejarnos llevar por las vísceras", y ante eso solo una lista "une manos limpias, cabeza fría y corazón caliente".

Villacís: "Madrid no conoce a Edmundo Bal"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha puesto en valor este sábado en el arranque de la campaña electoral de la formación naranja los logros conseguidos por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid a través de las áreas en las que gobierna, cuya gestión ha llevado a que la ciudad "viva y sea feliz" a pesar de la pandemia.

En primer lugar, ha querido recordar cómo hace dos años, con las elecciones de 2019, estaban en esta misma plaza defendiendo el mismo proyecto de centro, un proyecto "que no es fácil" en España, al igual que no es "fácil" que hagan elegir a los ciudadanos.

"Se nos da bien las cosas difíciles porque nunca lo hemos tenido fácil"

"No es fácil seguir luchando cuando te ponen las cosas tan difícil. Se nos da bien las cosas difíciles porque nunca lo hemos tenido fácil. Pero hace dos años era portavoz y hoy soy la vicealcaldesa de Madrid", ha reivindicado.

Tras ello, ha querido alardear de la capital, "una ciudad maravillosa, que no es de bandos, sino una ciudad alegre que le gusta vivir". Con el escenario de fondo del Teatro Real, la portavoz municipal de Cs ha recordado que sigue abierto "gracias a Ciudadanos" al igual que gracias a su gestión la Plaza de Ópera tiene terrazas.

"Y esta ciudad tiene oxígeno, y esta ciudad vive y es más feliz gracias a que gobierna un partido que es Ciudadanos. Sen tíos muy orgullosos. No somos un partido de la oposición. Somos el partido que gobierna en Madrid y nosotros no dejamos las cosas a media", ha dicho reprochando la decisión de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de convocar elecciones en la mitad de la legislatura.

Logros naranjas

Así, ha enumerado algunos de los logros conseguidos por la formación liderada por Inés Arrimadas como el milagro económico de Madrid, recordando que el Área de Economía está en manos de Ciudadanos al igual que la hostelería.

"Las 3.000 terrazas de Madrid recordar, las hizo vuestra vicealcaldesa", ha recalcado agregando que cuando se hable de que la capital es un referente cultural, hay que recordar que "eso lo hizo Ciudadanos".

"Cuando hablen de los servicios sociales, lo hizo el concejal Pepe Aniorte. Y cuando hablen de cómo baja el precio de la vivienda en Madrid es porque Madrid se está desbloqueando como Madrid Nuevo Norte porque tenemos al concejal desbloqueador Mariano Fuentes, que es de Ciudadanos. Y cuando en tres semanas seamos la capital mundial del deporte, recordad que la concejal de Deportes es Sofía Miranda", ha subrayado apuntando otros logros como "el milagro de Mercamadrid por dar de comer a los madrileños durante la pandemia gracias a Miguel Ángel Redondo", entre otros logros.

"Tiene que haber una tercera España sensata y cuerda que no quiera que nos matemos"

"Vamos a seguir haciéndolo porque nosotros no dejamos las cosas a medias. Estoy muy orgullosa del trabajo que estáis haciendo. Os quiero agradecer a los que seguís aquí. A la gente honesta, que tiene principios y que no se vende. Y que sabe que necesitamos un partido de centro liberal. Cuando todo el mundo quiere enfrentar a los madrileños, tiene que haber una tercera España sensata y cuerda que no quiera que nos matemos, que no quiera más trincheras", ha aseverado.

Villacís ha reseñado que después del 4 de mayo, "Madrid no va a ser una ciudad peor, sino que seguirá siendo una ciudad abierta", sin que se haga elegir a "los ciudadanos entre dos bandos, ni Vox ni Podemos".

Por ello, ha asegurado que Cs va a hacer "la mejor campaña que ha hecho nunca porque lo más importante es que España está al borde de tener un país de bandos". "No vamos a ser la excepción de Europa porque ninguna otra está en manos de los extremos", ha advertido.

Finalmente, ha subrayado que Madrid no conoce a Edmundo Bal y que harán que se conozca "al único que fue capaz de decir no al poder" al ser cesado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por negarse a modificar el escrito presentado ante el Tribunal Supremo en el que inicialmente se acusaba a los líderes independentistas catalanes de un delito de rebelión, para rebajarlo a los delitos de sedición y malversación de caudales públicos.