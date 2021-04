Jaleel White, Steve Urkel en 'Cosas de casa', lanza su propia marca de cannabis

Hace ya décadas desde que el actor Jaleel White saltó a la fama por encarnar a Steve Urkel en la serie de televisión Cosas de casa, un personaje que se convirtió en todo un icono cultural en los años 90. White, que todavía sigue inmerso en el mundo de la interpretación, se ha aventurado también en la industria de la marihuana y ha lanzado su propia marca de cannabis.

Según informa Forbes, White ha lanzado en colaboración con la marca 710 labs la línea ItsPurpl, una nueva versión de la popular variante de marihuana Purple Urkle, que estará disponible a partir del 20 de abril en dispensarios de California, donde el consumo de marihuana recreativa es legal desde 2016.

"Lo que siempre me llamó la atención fue que no había una marca líder clara para la hierba violeta", ha explicado al medio estadounidense el actor, que siempre se ha mostrado abiertamente a favor del consumo de marihuana recreativa. "Para mí no tenía sentido que ninguna empresa importante hubiera reclamado esta vía, así que ¿por qué no yo?", se ha preguntado al respecto.

Además de la variedad clásica de Purple Urkle, White ha explicado que también existe la variante Stefan, en alusión a su otro personaje de la mítica serie de los 90.

Esta nueva línea se comercializará en distintos formatos, desde onzas, vapeadores o los denominados 'Noodle Doinks', cigarrillos de marihuana ya enrollados que utilizan una pasta con forma de hélice como base.

"Me siento un poco como Willy Wonka, el sabor es muy similar al de los caramelos de uva", sostiene White, que por fin ha visto su sueño cumplido después de llevar "más de cinco años" queriendo formar parte de la industria del cannabis.