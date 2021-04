Ayuso dice que Madrid podría acercarse a la inmunidad de rebaño el 4-M "si Pedro Sánchez quiere"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP para las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, insistió este sábado en su propuesta de que las empresas compren vacunas para sus empleados y aseguró que, "si Pedro Sánchez quiere", la Comunidad "podría estar muy cerca de la inmunidad de rebaño" en la fecha electoral.

Así lo dijo en el marco de la visita a una carpa del PP en el municipio de Collado Villalba, acompañada del candidato a la Asamblea de Madrid y consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty.

Ayuso incidió en que "si Pedro Sánchez quisiera, los madrileños podrían estar protegidos el 4-M". "Que me diga si no va a ser capaz de coger el guante a una nueva propuesta" consistente en que las empresas puedan comprar vacunas para inmunizar a sus empleados, explicó.

"Si vamos en paralelo, si las empresas van por un lado y la sanidad pública va por su propio carril, el 4-M la inmensa mayoría de la Comunidad de Madrid estaría inmunizada" y "mientras tanto descongestiona el sistema público para que los mayores, las personas sin recursos y los ciudadanos se vacunen", explicó. “Ante la inutilidad y la inacción hay que hacer propuestas", aseveró.

Ayuso cargó contra el Gobierno central al afirmar que desde la Comunidad se advirtió este viernes de que se podría paralizar la vacunación por falta de dosis y "ahora nos dicen que nos van a dar unas cuantas de unas y de otras, eso sí, trasladando el miedo a los ciudadanos a ver si con un poco de suerte no se vacunan hasta el 4 de mayo y se quedan en casa muertos de miedo, que es como les gusta tener a la gente".

"Hemos convocado unas elecciones y de repente ha explotado todo, ahora ya hasta Merkel se mete en campaña comprando Sputnik", afirmó.

La actual presidenta de la Comunidad, que comenzará oficialmente su campaña electoral esta tarde, argumentó que las elecciones autonómicas "las han causado las injerencias constantes de La Moncloa en el Gobierno de la Comunidad", que "ha sido en todo momento un proyecto muy incómodo para Pedro Sánchez".

Ayuso consideró que en el Ejecutivo central "se han dedicado a hablar de lo que no pasaba y a ocultar lo que sí pasaba", en referencia a la pandemia, y defendió que la región es un "muro" para "esa hoja de ruta para desmembrar España" y "crear ciudadanos de primera y de segunda".

En línea con su lema de campaña, afirmó que "Madrid es libertad" y se preguntó si "no represento yo mejor a las mujeres que aquellas que llegan a los puestos de responsabilidad por ser las parejas de".

También recordó que el Gobierno ha cedido "prisiones al País Vasco para que los presos etarras sean recompensados por la gran labor que han realizado matando gente en España".

Criticó que "se ha metido todo el Gobierno de la nación" en la campaña, "incluso desde África" está "arremetiendo" y en referencia a Ciudadanos dijo que "me intentaron obligar a cerrar la Comunidad de Madrid cuando no hacía falta" y "chantajear" para aceptarlo y "les dije a unos y a otros que a mí nadie me chantajea".

"Llega el 4 de mayo y nadie nos obliga a cerrar Madrid, qué casualidad, porque están deseando que no vayáis a votar", dijo, y aseguró que "se ha triplicado" el interés por el voto por correo y la participación. Acto seguido, pidió a Sánchez "que acepte el resultado que salga de las urnas el 4 de mayo" en un acto en el que los asistentes gritaron ‘Tú sí que vales’ y ‘Libertad’.

Por su parte, el consejero de Hacienda afirmó que "todos los socialistas quieren que subamos los impuestos, desde siempre; eso sí, el día que se convocan elecciones hay uno que disimula y otros dos, que son Sánchez y María Jesús Montero, que como todo les da básicamente igual ni disimulan".

Indicó que las rentas de menos de 20.000 euros se han ahorrado 60.000 euros por las bajadas de distintos impuestos y recordó la promesa electoral de bajar medio punto cada tramo en IRPF y seguir bajando Sucesiones y Donaciones entre hermanos o entre hijos y sobrinos.

"Desde que bajamos Sucesiones, 800.000 personas se han beneficiado, de esas, 600.000 recibían herencias por debajo de la media, que no digna mentiras", afirmó. Fernández-Lasquetty aseveró que "no podemos aceptar el socialismo fiscal obligatorio" y "Díaz Ayuso no va a hacer para nada la política fiscal de los socialistas".