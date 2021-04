As residencias galegas mantéñense libres de casos positivos

Diso informaron este sábado as consellerías de Política Social e Sanidade, de maneira que non hai ningún caso nin en residencias de maiores nin en centros de discapacidade.

Esta situación prodúcese despois de que, durante a terceira vaga do coronavirus, as residencias galegas rexistrasen un pico de 466 usuarios infectados. Isto ocorreu o 24 de xaneiro, un día antes de cumprirse o sete días necesarios desde a administración da segunda dose da vacina para xerar inmunidade, dado que este proceso arrincou de forma xeneralizada o 18 de xaneiro.

Desde o día 25, e aínda a pesar dalgúns brotes, as residencias de maiores galegas experimentaron un progresivo descenso na cifra de usuarios afectados. Así, o 27 de xaneiro, un mes despois do inicio da vacinación na Comunidade galega, eran 445 os usuarios positivos, mentres que o 27 de febreiro a cifra situábase nos 50. Agora, xa non hai contaxios.