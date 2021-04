El Mejor Máster de Logística del mundo se imparte en la capital aragonesa

El MIT-Zaragoza Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management (ZLOG) ha sido reelegido por quinto año consecutivo como mejor máster del mundo en materia logística, tal y como recoge el último ranking elaborado por Eduniversal, la agencia de calificación global de educación superior con sede en París que tiene en cuenta los estudios de universidades y escuelas de negocio de más de 150 países.