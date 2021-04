Jordi Évole desvela el mensaje que Miguel Bosé le envió tras ver su entrevista

La primera parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé no ha dejado indiferente a la opinión pública por sus sorprendentes declaraciones sobre las drogas, su vida personal o cómo perdió la voz. Si bien el pasado domingo ya se mostró su postura negacionista de la pandemia al negar que su madre, Lucía Bosé, falleciese de coronavirus, el plato fuerte llega este domingo, cuando se emitirá la segunda parte de la charla que el periodista ha mantenido en México con el cantante.

En declaraciones al programa Al Rojo Vivo, Évole ha desvelado que durante la emisión de la entrevista estuvo en contacto con Miguel Bosé. "Durante todo el programa de la semana pasada me estuvo enviando mensajes y al final también me envió un mensaje de voz", ha desvelado Évole.

Según el periodista, Miguel Bosé se ha sentido "muy contento" con el programa y cómo se había explicado: "Se sentía representado por la edición que habíamos hecho y que para nada habíamos manipulado ninguno de sus mensajes. Estaba contento".

Sin embargo, Évole advirtió al cantante que todavía falta la segunda parte de la entrevista: "No sé si con el segundo (programa) vas a salir tan contento, Miguel", le dijo.

En un avance que La Sexta ha emitido esta semana, el cantante sostiene que "la verdad no se sabe, o no se ha querido saber, porque hay un plan urdido para que no se sepa", se ha referido sobre la pandemia del coronavirus.

Según Miguel Bosé, "van a caer todos, uno detrás de otro: políticos, médicos, farmacéuticos... Estoy muy informado, el que no está bien informado es tu cuñado, que no sabe con quién trabaja, que es con Bill Gates", ha afirmado.