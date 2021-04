El Cuponazo de la ONCE deja más de nueve millones de euros en Montaberner y Alfarrasí (Valencia)

El vendedor de la ONCE Raúl Valiente Tormo, quien ha llevado la ilusión de la ONCE a sus vecinos, ha manifestado ques es un "orgullo" y que le hace "mucha ilusión" saber que "hay vecinos a los que he ayudado un poco, o un mucho".

Valiente es vendedor desde hace seis años, tras sufrir un accidente grave en la construcción que agravó su discapacidad, y habitualmente comercializa los juegos de la ONCE en la ruta de venta entre Montaberner y Alfarrasí, ha indicado la entidad en un comunicado.

"A ver quién me dice ahora que no doy premio, que no reparto millones e ilusión" ha declarado el vendedor, que ya en el último sorteo del '11 del 11 de la ONCE' repartió un premio de 20.000 euros. "Estaba rondando", ha bromeado.

Asimismo, la Comunidad Valenciana ha mantenido la suerte y el sorteo del 16 de abril ha repartido 250.000 euros en Elda (Alicante), en diez cupones premiados con 25.000 euros cada uno.

El Cuponazo del viernes 16 de abril ha dejado premios en Cataluña, agraciada con 740.000 euros repartidos entre Manresa, Badalona, El Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Barcelona; Andalucía, donde ha distribuido 495.000 euros entre Puente Genil (Córdoba), Málaga y Sevilla; Aragón, con 200.000 euros en Zaragoza; y Canarias, que ha recibido 75.000 euros en Los Cristianos y otro premio de 25.000 euros vendido en