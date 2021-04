Rocío Carrasco desvela la última voluntad de Rocío Jurado antes de morir

El fallecimiento de Rocío Jurado a consecuencia de un cáncer de páncreas ha sido el tema sobre el que han girado los últimos episodios emitidos esta semana de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. En ellos, Rocío Carrasco ha contado cuál fue el último deseo que su madre le confesó antes de morir.

Los hechos tuvieron lugar en la casa de la cantante en Madrid, poco después de que esta regresase de Houston (EE UU), donde Rocío Jurado estuvo tratándose de su enfermedad. En aquel momento, según Carrasco, su madre ya intuía lo que le iba a pasar.

Tal y como ha recordado Carrasco, "nos llamó a los dos (Fidel Albiac y ella) y se quedó mirándome a mí y cogiéndole la mano a Fidel". La pregunta de su madre hizo que se le saltaran las lágrimas: "Rocío, tú no te pensarás que yo me voy a morir sin dejarte a ti casada con este, ¿verdad?".

"Cuando tú estés repuesta y estés bien, nosotros nos casamos", le prometió su hija, unas palabras que no convencieron a 'la más grande'. "No, no. Mañana os casáis. Yo llamo al padre Ángel, y yo ya, tranquila", insistió.

En aquella íntima ceremonia soñada por la artista, Rocío Jurado y José Ortega Cano serían los testigos y únicos asistentes.

Ahora, su hija ha reconocido que aunque aquella boda no tuvo lugar en ese momento, "es como si lo hubiera hecho".

Finalmente, Rocío Jurado falleció en la madrugada del 1 de junio de 2006, tal y como ha recordado el documental, que emitió el momento en el que su hermano, Amador Mohedano, anunciaba el triste desenlace.