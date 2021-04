Tu horóscopo diario: sábado 17 de abril de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 17 de abril de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te conviene dejarte llevar por el afán de hacerlo todo tu; controlar puede llevarte al estrés y no es lo más inteligente que puedes hacer. Hoy toca soltar amarras y delegar en los demás, ya sea en el trabajo o en la vida personal. Eso es una postura inteligente.

Tauro

Te asaltarán algunas dudas en cuanto a tu expectativas profesionales en especial si eres joven, pero se van a resolver si haces caso a tu corazón y menos a tu parte intelectual. Hay salidas que ahora mismo no ves, pero compartir esto con tus amigos o amigas, te aclarará las ideas.

Géminis

Algo que te gusta mucho, como la música o un libro o una película, te puede hoy reconfortar en muchos sentidos y más si tienes un día de esos de bajón, en el que no te apetece hacer nada especial. Tampoco te fuerces a ello, no es necesario estar siempre haciendo cosas.

Cáncer

Hay posibilidades de que te encarguen pequeños trabajos que harás a ratos perdidos, pero que van a ser muy importantes para ahorrar algo, un dinero que después te va a venir muy bien y que te ayudará a solventar algo relacionado con los estudios.

Leo

Atenderás un tema que has dejado de hacer durante la semana por falta de tiempo y que hoy vas a retomar con bastante interés. Es algo que te cuesta hacer, pero que en el fondo necesitas para sentir que todo esta en orden. Tiene que ver con cuentas o documentos.

Virgo

No cuentes algo que de momento no te interesa que sepa nadie, ya que podrían formarse una idea equivocada de un hecho que es completamente natural. Es mejor, además, porque así no te será necesario mentir. Ya decidirás cuándo es oportuno hablar.

Libra

Lo doméstico que es un terreno que dominas muy bien cuando te lo propones incluso si se trata de hacer algo que no suele gustar a los demás, y más si compartes vivienda o convives en pareja. Te sentirás bastante feliz en ese entorno, sin complicarte la vida.

Escorpio

No te dejarás hoy llevar por ningún asunto triste y si lo hay vas a ser capaz de esbozar una cierta sonrisa o de sentir esperanza hacia el futuro. Tienes mucho que hacer y te vuelcas en todo con entusiasmo y mucha alegría. Lo que compartes te compensa mucho.

Sagitario

Puede que no estés de acuerdo en cómo gestiona un asunto tu pareja y eso puede provocar alguna clase de distanciamiento o disgusto. Pero tendrás que ser flexible y dejar que lo haga a su aire sin reprocharle nada, al menos de momento.

Capricornio

Hoy es un día para que estés pendiente de tu estado físico. No es que sea malo, pero conviene que hagas una revisión a fondo de tus métodos para mantenerte en forma, porque quizá debas cambiar alguno de ellos. Procura relajarte y dormir más.

Acuario

Reconocerás a alguien de confianza que no es hoy tu mejor día, pero esa confesión va a servir, paradójicamente, para que te sientas mucho mejor y que una sonrisa empiece a salir en tu cara. Esa persona te hará reír y volver a confiar en ti.

Piscis

Por mucho que no suelas exhibirlo y no sea frecuente, a veces dejas escapar un orgullo que te puede perjudicar en este momento. No te frena nada para defender lo tuyo y lo que crees justo, pero los demás te mirarán con malos ojos. Procura controlarte.