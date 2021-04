El Zoo y el Parque de Atracciones de Madrid, al rescate

Ni el emblemático Parque de Atracciones de Madrid ni tampoco el Zoo de la Casa de Campo habían sufrido antes una crisis semejante. La pandemia les obligó a cerrar sus puertas durante los meses de primavera, dejando en sus cuentas pérdidas millonarias e históricas. Tanto económicas como de visitantes. Con la reapertura paulatina fueron, poco a poco, recuperando el pulso... hasta que Filomena les volvió a bajar la cuota. Tras este último bache ambos parques han logrado moderar sus cifras gracias –dicen sus gestores– a la acogida de los madrileños. Están lejos de recuperarse, pero algo más cerca de volver a ser los de siempre. Eso sí, piden un rescate a las administraciones.

En el caso del Parque de Atracciones, la caída de visitantes en 2020 fue histórica: "Perdimos fácilmente 700.000 usuarios con respecto a 2019", cuenta el director del parque, Ricardo Esteban. Y no solo en comparación con el año anterior a la pandemia, sino con las últimas décadas: "Jamás habíamos estado por debajo del millón de visitantes". Esto a ojos de Esteban se debió a que el visitante que acudió tras la reapertura de junio "iba con bastante miedo". Sin embargo, cree haber conseguido arrancarles el temor. Lo indican las propias cifras económicas "si hablamos de ingresos, estamos lejos de recuperar el nivel de 2019 porque tenemos una caída del 20%, pero no son las mismas circunstancias que en la primavera de 2020".

En realidad, la verdadera atracción de este parque es su condición de centro al aire libre en tiempos de pandemia. Esto es, según Esteban, lo que hace del parque un lugar atractivo y seguro con respecto a otros negocios que les hacen sombra, "como los centros comerciales". "Los meses de marzo y abril demuestran que la gente sabe que al aire libre el riesgo se reduce. Tenemos esa ventaja, nuestra fuerza siempre fue que somos un parque abierto", señala el director.

Los testimonios de Pablo y Cristina sustenta su tesis. "Hacía mucho que no veíamos, hemos visto que hacía buen tiempo y hemos querido recordar las atracciones", dice la joven pareja a la entrada del parque. "Al estar al aire libre nos sentimos seguros, vemos a la gente con mascarilla, y por el momento, estamos tranquilos", añade Cristina.

Pablo y Cristina, en la entrada del parque temático. Jorge Paris

Isabel ya ha tenido la oportunidad de comprobar esa seguridad. "Venimos habitualmente, solo este año seis veces, porque tenemos el bonoparque", dice Isabel (44 años) que trae consigo a sus seis hijos de entre 9 y 11 años.

Isabel, tiene el bonoparque para disfrutar junto a sus seis hijos. Jorge Paris

Así, el popular parque temático va recuperando el pulso "con todas las medidas de seguridad e higiene". Por ejemplo, un aforo limitado del 60%, distancia social de 1,5 metros, uso de gel hidroalcohólico y obligatoriedad en el uso de mascarilla en todo el parque, de acuerdo al Protocolo específico de Seguridad e Higiene frente al Covid 19. Así mismo, en las zonas de restauración ubicadas en terraza se limitan los grupos a un máximo de seis personas por mesa, mientras que en el interior los grupos están limitados a un máximo de cuatro personas.

A pocos kilómetros se encuentra el Zoo. Su caso es parecido. "Es la primera vez que el parque ha dado pérdidas millonarias desde hace 50 años", cuenta su director, Enrique Pérez Real. Y eso que "empezó fenomenal el año, con altas perspectivas: teníamos unos 2.000 visitantes durante los fines y 700 al día entre semana". Pese a perder hasta un 40% de usuarios durante el pasado año, el director valora la cifra en positivo: "Es un dato malo porque el Zoo tiene unos gastos fijos muy altos pero a nivel de negocio no estamos tan mal; la gente ha entendido que este es un lugar amplio y seguro".

Este espacio también ha ido recuperando su pulso: "En el último mes hemos recuperado el mismo nivel de visitantes que en 2019". Lo que no implica un mayor reembolso: "Lo que pasa es que a nivel de negocio seguimos peor, porque quienes vienen son los habituales y perdemos el cliente de fuera que gasta más". Por esto insiste: "Tenemos gastos fijos muy altos y no recibimos ninguna ayuda".

Los espectáculos están funcionando con medidas antiCovid. Jorge Paris

De ahí que sendos parques soliciten ayudas a las administraciones. Al Ayuntamiento piden rebajas en los cánones y en IBI, pero sobre todo, "estamos pidiendo que nos bajen el IVA", señala Pérez. Por eso, la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) junto con la Asociación Española de Parques de Atracciones y Temáticos (AEPA) se dirigen al Gobierno central. Piden que arbitre un plan económico de apoyo que mitigue los efectos de la crisis sobre el empleo.

"Asumir elevados costes fijos durante un período sin ingresos ha tensionado la liquidez de las empresas de ambos sectores y compromete el mantenimiento de las plantillas que trabajan en parques temáticos y parques zoológicos, los únicos proveedores de servicios culturales que no han sido devueltos al tipo reducido del IVA del 10% tras la crisis financiera de 2008", dice el comunicado conjunto. Las atracciones populares piden un plan de rescate pero admiten contar con una tabla de salvamento: "Gracias a los madrileños seguimos adelante".

Tres preguntas al director del Parque de Atracciones de Madrid

Ricardo Esteban Jorge Paris

¿Cómo afectó Filomena a su bolsillo?

Supuso mucho dinero porque afectó al 70% de nuestro arbolado. Pero digamos que Filomena hizo también su trabajo: limpió todo el arbolado envejecido.

¿Aprovecharon el cierre para hacer novedades?

No, porque tuvimos al 90% de la plantilla en ERTE. Ahora estamos centrados en recuperar el nivel de visitantes anterior al de la pandemia.

¿Cómo augura este año?

Positivo. Sin todavía tener un nivel de vacunación muy alto ya notamos cierta mejoría con respecto a los últimos niveles de 2020, así que estoy seguro de que, en cuanto avance el ritmo de vacunación y la gente coja confianza, el parque volver a ser lo que era.

Tres preguntas al director del Zoo de Madrid

Enrique Pérez Jorge Paris

Ve peligrar el Zoo de Madrid?

No porque estamos respaldados por un grupo potente (Parques Reunidos), con músculo. Pero espero que no se prolongue esta situaición porque enonces sí que me preocuparía.

¿Qué novedades se encontrarán los visitantes?

Durante el cierre no aprovechamos para abrir nuevas nuevas instalaciones. Lo que sí tenemos como novedad son varios nuevos nacimientos.

¿Cuándo volverá a los niveles anteriores a la pandemia?

Yo calculo que a partir de 2023. Hasta entonces espero y deseo que pueda venir más gente de otras comunidades y de fuera de España, porque antes un 30% de nuestro público era extranjero y un 70%, nacional.