Casi el 20% de la población de Cantabria está ya vacunada con una dosis

Así lo ha avanzado este viernes, a preguntas de la prensa, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), quien ha indicado que se espera cerrar el domingo con 24.000 personas vacunadas en esta semana y vacunar la próxima a otras 26.000 de entre 60 y 79 años.

Rodríguez ha indicado que, a cierre del jueves, esta semana se habían puesto 18.800 dosis, cifra que espera ampliarse hasta las 24.000 a cierre del domingo. Sin embargo, ha reconocido que alcanzar o no esta cifra va a depender del número de rechazos que haya a vacunarse con AstraZeneca.

A cierre del jueves, y según los datos del Servicio Cántabro de Salud, consultados por Europa Press, en Cantabria se han administrado 161.396 vacunas, el 82,7% de las disponibles.

El 19,4% de la población ha recibido ya la primera dosis y un 83,2% han recibido la pauta completa. Se han puesto 21.975 dosis en residencias; 25.584 en instituciones sanitarias, 22.096 en otro tipo de entidades; 58.287 a grandes dependientes y mayores 80 años; 24.484 en mayores de 70; 8.710 en el grupo de 60 a 65 y 260 a personas de muy alto riesgo.

ASTRAZENECA

Respecto a los rechazos que ha habido de personas citadas a vacunarse con AstraZeneca tras los episodios de trombos registrados en algunas personas que habían sido inmunizadas con ella, Rodríguez ha señalado que, tras unos días en los que se había incrementado el número de rechazos, ahora éstos se han reducido, situándose en cifras por debajo del 30 por ciento.

Además de que hay "menos rechazos" a la vacuna de AstraZeneca en los últimos días, el consejero ha señalado que hay "mucha gente" de la citada en semanas anteriores que había rehusado recibir esta marca que está volviendo a llamar para que se les incorpore de nuevo a la vacunación.

El consejero ha vuelto a defender que "es bueno vacunarse" y ha incidido que "el riesgo es muy muy inferior a los beneficios".

Y de cara a la próxima semana, Cantabria va a seguir la estrategia poblacional establecida en el plan nacional. Así, según ha dicho, va administrar las vacunas de ARN mensajero, como es la de Pfizer, a personas de entre 70 a 79 años y con AstraZeneca a las pertenecientes a los grupos 60-65 y 65-69 años.

Por ahora, fuera de los centros de salud se seguirá vacunando en el Palacio de Exposiciones de Santander y, a partir de la semana que viene, en el polideportivo Pachi Torre de Castro Urdiales. No se descarta abrir más puntos de vacunación en otros lugares de la comunidad autónoma a medida que vayan aumentando el número de vacunas disponibles.

En este sentido, el consejero se ha mostrado "esperanzado" con que en mayo aumente el número de vacunas que lleguen de Pfizer, cuyo volumen sabrá la semana que viene.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN Y DE HOSTELERÍA A LA INFORMACIÓN SOBRE BROTES

Por otra parte, Rodríguez ha sido cuestionado también este viernes acerca de las críticas vertidas por la Asociación de Empresarios de Hostelería de Cantabria y de la oposición contra la Consejería de Sanidad por haber facilitado datos sobre los brotes en la hostelería coincidiendo con el nuevo cierre de interiores de los locales.

El consejero ha asegurado que los datos que él ha dado sobre los brotes han sido "a petición de los medios" y ha afirmado que su departamento "no ha entrado en dar detalles" ni de los municipios ni de los restaurantes donde se han producido, sino en dar la "cifra global" y el número de brotes vinculados a la hostelería.

Rodríguez ha asegurado que su departamento, en aras de la "transparencia", está "obligado". "No sé cómo la Asociación de Hostelería o la oposición no entienden que la transparencia es para todo, no para unas cosas sí y otras no. Por lo tanto, si queremos que la población tenga toda la información, hay que dar la información sustancial. Yo no quiero entrar en los detalles pero en la información global sí".

Cuestionado por la afirmación del presidente de los hosteleros, Ángel Cuevas, tildando la información facilitada sobre brotes de hostelería como una "vendetta" hacia el sector, el consejero no ha querido valorar. "Yo es que ese comentario ni lo voy a entrar a comentar porque me parece tan desafortunado por su parte, la verdad, que no lo voy ni a comentar".