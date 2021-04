El 16% de los docentes de Galicia sin vacunar será inmunizado cuando le toque por edad y ya no por ser esencial

Galicia ha vacunado contra la covid-19 al 86 por ciento del personal de la comunidad educativa, entre docentes y personal no docente, pero todos aquellos que no llegaron a recibir ninguna dosis, el 16 por ciento del personal docente, ya no será inmunizado por ser colectivo esencial, sino que lo hará cuando le toque por su grupo de edad.