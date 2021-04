Garamendi reconoce que el traspaso del IMV se está "retrasando" debido a las "muchas dificultades técnicas" que tiene

Garamendi ha comparecido este viernes, junto al vicelehendakari Primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, para anunciar que la gestión de las tres prisiones vascas, valorada en 70 millones de euros, pasará a manos de Euskadi el próximo 1 de octubre. La transferencia se materializará en la comisión mixta que se celebrará el próximo 10 de mayo, junto a otras tres: el transporte por carretera, el ISSN y el edificio Distrito Marítimo de Ondarroa.

Preguntada por otras materias que puedan acordarse para su transferencia antes de la comisión mixta del 10 de mayo, Garamendi ha precisado que el hecho de que hoy presenten los acuerdos alcanzados "no quiere decir que no sigamos trabajando en todo el resto de materias pendientes de transferir".

"Nosotros seguimos trabajando con la misma ilusión, insistencia y exigencia", ha asegurado, para destacar que se ha llegado a un acuerdo sobre "cuatro materias importantísimas, lo que no quiere decir que no sigamos trabajando". En ese sentido, ha asegurado que si fuera posible acordar algo más "lo traeríamos, pero no hay nada más concreto".

En este sentido, sobre la situación de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, uno de los traspasos previstos para octubre, la consejera ha reconocido que es "una de esas materias que tiene muchas dificultades técnicas en las que seguimos insistiendo y exigiendo".

"Las dificultades técnicas han ralentizado ese proceso, pero nosotros seguimos insistiendo para que ese traspaso en materia del IMV, que luego tiene que coexistir con la RGI, sea integral. Seguimos trabajando en ello, pero lo cierto es que se está retrasando", ha concluido.