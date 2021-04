La Junta Electoral rechaza la denuncia del PP contra la nueva lona del PSOE en Callao

La Junta Electoral Provincial de Madrid ha rechazado una denuncia presentada por el PP por la instalación de una nueva lona del PSOE en la plaza de Callao de la capital con la frase "Tu libertad es ir a votar", en sustitución de una anterior que tuvo que ser retirada por vulnerar la ley electoral.

"La pancarta no exhibe imagen alguna del candidato, no hace expresa petición del voto a la candidatura, sino que se limita a promover el voto y la participación electoral, por lo que no puede ser considerada infracción electoral", argumenta la Junta sobre la nueva lona en un acuerdo del 15 de abril.

La Junta Electoral Provincial de Madrid requirió al PSOE la retirada "inmediata" de la lona anterior, tras una denuncia del PP y de Vox, al entender que era "propaganda electoral".

El Partido Socialista desplegó esta lona en Callao el viernes 3 de abril, a un mes de las elecciones autonómicas del 4 de mayo, con el lema "Tras la foto, ¿el Gobierno de Colón?" y las fotografías del presidente del PP, Pablo Casado, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, entre otros.

La Junta, en respuesta a una denuncia de PP y Vox, señaló que el cartel "en su conjunto implica un acto de propaganda electoral" porque "se refiere a las fotografías de personas del Partido Popular con los lemas 'Tras la foto, ¿el Gobierno de Colón?' y 'Paremos el Gobierno de Colón'".

Además, la Junta Electoral ha archivado la reclamación del PSOE frente al PP por la difusión y reparto de propaganda electoral prohibida, como pulseras y folletos, en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid, al menos desde el 9 de abril.

En este caso, la Junta considera que no hay infracción electoral en los actos denunciados "al no contener petición expresa de voto, al tratarse de dar a conocer al candidato respectivo o el programa electoral, pudiéndose considerar accesoria la imagen fotográfica del candidato".

Igualmente, la Junta Electoral Provincial de Madrid ha archivado una reclamación de Unidas Podemos por el acto institucional llevado a cabo por el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, el pasado 12 de abril.

Para la Junta, la firma de un convenio con el Consejo de Colegios de Abogados de Madrid y de Alcalá de Henares no supone una infracción de la ley electoral porque "no es equiparable" a una alusión a logros obtenidos y la inauguración de obras, servicios públicos o proyectos.