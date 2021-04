Consultorio de Psicología: "Creo que mi hija, de 15 años, tiene anorexia, evita comer con nosotros, ¿qué puedo hacer?"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Estrictos con el novio

PREGUNTA Soy una chica de 17 años. Actualmente vivo con mis padres y tengo una pareja, también de 17 años, desde hace un año y medio. Mis padres dificultan mi relación con mi novio.

Él me trata bien, mis padre nunca lo han respetado y creo que ya va siendo hora de que lo respeten. Tengo una pelea constante con ellos porque no me dejan tomar mis propias decisiones y si las tomo me castigan para conseguir que no le vea.

He hablado millones de veces con ellos con respeto y tranquilidad pero de pronto ellos se alteran y se ponen a gritarme. Siento que si no fuese por mis padres, yo podría tener una relación muy sana con mi pareja. Ya estoy bastante quemada con este tema y no sé qué más hacer para que me comprendan y entiendan que tengo mis propios derechos y mis propias decisiones.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Por lo que comentas, tus padres tienen miedo a que esa relación sea perjudicial para ti; es una reacción muy típica en muchos padres, con hijas de tu edad, que pueden pensar que eres una chica inexperta en las relaciones afectivas y que tu novio puede ir a lo “suyo” y causarte daño.

Está claro que lo has intentado con tus padres y que te resulta muy difícil negociar con ellos; pero lo que resulta extraño en esto es la actitud de tu novio; sus reacciones de enfado contigo son muy infantiles, muy inmaduras.

No se está poniendo en tu lugar, no está actuando con empatía, y te está presionando y llevando a una situación imposible para ti. En estas circunstancias, él tendría que ser tu principal aliado, estar a tu lado, comprender y valorar el gran esfuerzo que tú estás haciendo y, por su parte, actuar con tal madurez y generosidad que, poco a poco, fuera ganándose la confianza y el respeto de tus padres.

En consecuencia, plantéale a tu novio que necesitas su apoyo, no su presión y coméntales a tus padres que quieres llegar a un acuerdo, aunque sea de mínimos; que ellos te conocen y saben que eres una persona responsable, que tienen que darte el margen de confianza que tú te has ganado con tu actitud. Lo importante es alcanzar un acuerdo, aunque sea pequeño en estos momentos y esté muy alejado de lo que te gustaría, pero esa sería la base para, poco a poco, ir estableciendo con ellos sucesivos “pactos”, que vayan acercando vuestras posiciones.

Contra los curas

PREGUNTA En mi familia soy la única creyente y practicante, pero mi hermana suele hacer comentarios muy duros sobre los curas pero a mí, cuando estamos solas. No sé cómo decirla que lo deje, estoy harta de su falta de respeto.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En estos casos, aunque a ti te parezcan comentarios injustos, lo mejor que puedes hacer es no caer en la provocación. Y no caer en la provocación significa no hacer caso, no prestar atención, no contestarla y no darte por aludida. Tu hermana, si ve que no prestas la mínima atención a esos comentarios, llegará un momento en que cada vez los haga menos; pero tan importante como eso es que tú puedas sentirte bien aunque otras personas opinen cosas diferentes a ti.

Trabaja tu flexibilidad y tu asertividad. En el libro 'Emociones que hieren' detallo muchas situaciones parecidas y describo cómo podemos actuar. El subtítulo del libro lo dice todo: 'De las tensiones inútiles, a las relaciones inteligentes'. No dejes que tu impulsividad pueda sobre tu inteligencia.

Necesita tiempo

PREGUNTA Hace un mes rompí con mi pareja después de 4 años. Nos distanciamos por fallos en la comunicación y desgaste de la relación. Ella me decía que sentía que yo escuchaba para responderle y no para escucharla, lo que llevaba a que cada uno terminara defendiendo su punto de vista y discutíamos. Hubo varias veces que me repitió cosas más de alguna vez y yo no lo hice (cosas domésticas, por ejemplo), lo que agotó un poco su paciencia.

También influye en esto el momento personal de mi ex-pareja, su abuela postrada en cama y su papá con una leve depresión y problemas de salud. Además de eso está pasando por un período de cambios laborales con aumento significativo de la carga laboral.

A las dos semanas de romper le expresé todo lo que sentía: Que las cosas eran solucionables. Las siguientes dos semanas accedió a juntarnos unas 4 veces y la verdad es que lo pasamos realmente bien. Mi postura sólo fue sacarla un poco de sus problemas.

Me dijo que necesita su tiempo y su espacio para aclararse. No sé muy bien qué hacer, la parte de mí que piensa que todo se solucionará si quiere esperarla.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La realidad es que tu pareja te ha dicho muy claramente lo que necesita, y su análisis parece bastante correcto.

En efecto, seguramente se le han juntado un montón de situaciones complicadas, donde se siente sin tiempo, atrapada, agobiada, cansada…, y en esas circunstancias es muy difícil la convivencia. Ella ha sentido que necesitaba más colaboración, escucha, ayuda y comprensión por tu parte, y al no sentirlo, ha pensado que al menos cerraba este frente y dejaba sus escasas energías para enfrentarse al resto.

Deja que tenga el tiempo y el espacio que te ha pedido; si la quieres de verdad, no la presiones, no insistas; pues se volvería en tu contra.

Ella ha sido muy sincera y te ha comentado que no te pide que la esperes, eres tú quien decide si das esa oportunidad a vuestra relación o si prefieres terminarlo aquí; pero si realmente piensas que merece la pena, ahora lo que te toca es esperar, respetar y, si en algún momento la situación es propicia, ayudar.

A tu pareja le vendría muy bien tener apoyo psicológico. Es posible que no lo admita, y que piense que su vida es muy complicada como para sacar tiempo para terapia, pero sería una gran ayuda.

En este sentido, cuando ella de señales de vida por algo, quizás lo que puedas hacer es regalarle algún libro donde pueda identificar la situación que está teniendo y donde vea que hay salidas y soluciones. En el libro 'Recuperar la ilusión', detallo cómo volver a recuperar la ilusión, la motivación y la esperanza en tu vida.

Sorprendida vomitando

PREGUNTA Creo que mi hija, de 15 años, tiene bulimia o anorexia, no tengo muy claro qué. Evita comer con su hermano y con nosotros, sus padres. Y cuando come lo hace como un pajarito con la excusa de que la comida no le gusta, sea cual sea.

Esto ha empezado a ocurrir hace unos 3 meses. Este domingo pasado la sorprendí vomitando. Estamos desesperados, ¿qué podemos hacer? La hemos dicho que es anoréxica y se ha enfadado mucho, lo niega, pero nosotros tenemos mucho miendo. ¿Qué nos aconseja?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los comportamientos que está teniendo su hija nos indican un posible TCA (Trastorno de la Conducta Alimentaria). No dejen pasar ni un sólo día, pidan inmediatamente consulta al especialista. En los TCA los especialistas que más trabajan estos temas son los psicólogos, psiquiatras y endocrinos.

En estos casos, es crucial intervenir cuanto antes. Su hija seguirá negando la realidad, por muy evidente que sea; no esperen a que ella lo admita. Necesitan urgentemente esa ayuda profesional. Pueden empezar pidiendo consulta a su médico de atención primaria y que les pase urgentemente con Salud Mental.