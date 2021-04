La reurbanització de l’entorn del carrer Isabel la Catòlica incrementarà fins a un 70% l’espai per als vianants

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València ha aprovat aquest divendres l’inici del procediment per a l'adjudicació de les obres de reurbanització del carrer Isabel la Catòlica. Tal com ha explicat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, “es tracta d'una reivindicació històrica per part de l'associació de comerciants del centre històric, perquè és un dels principals eixos comercials de la nostra ciutat”.

En la roda de premsa posterior a la reunió, la vicealcaldessa ha exposat altres temes que s’han aprovat, com la un nou paquet de pagament d’ajudes del Pla Resistir, l'ampliació del xec escolar al mes de juliol o projectes per a la recuperació del barri del Cabanyal –Canyamelar.

El carrer Isabel la Catòlica actualment té una vorera estreta i tres carrils de circulació i amb esta actuació es crearà un boulevard verd amb el qual “revertirem l'equació, perquè el 70% de l'espai siga ocupat per vianants i el 30% per vehicles”, ha explicat l’edil. “A més pensem que crear zones de passeig amable i tranquil que fomentaran l'activitat comercial”.

Gómez ha detallat que aquesta mesura serà important per a la reactivació econòmica d'un dels sectors que més ha patit els efectes de la pandèmia i ha afirmat que “és important ajudar a aquest sector no sols amb ajudes directes sinó amb mesures que activen l'economia”.

Pla Resistir

La Junta de Govern Local ha aprovat el pagament de 79 subvencions a autònoms i pimes dels sectors econòmics tradicionals de València, els quals ja han rebut 347.000€ des que es va posar en marxa esta segona convocatòria del Pla Resistir. També s'ha aprovat el pagament de 173.000 euros corresponents al primer bloc de les ajudes al sector del taxi. La vicealcaldessa ha destacat que “s'estan realitzant els pagaments en menys d'una setmana des que se sol·liciten les ajudes, i s'està, per tant, complint la funció de ser unes vertaderes ajudes d'emergència”.

Respecte a aquest mateix programa, aquest divendres s'ha publicat en el DOGV la quarta edició de les ajudes del Pla Resistir, destinat a les empreses del sector de la cultura que no van poder accedir a les anteriors edicions. Per tant, a partir d’aquest dissabte es poden presentar les sol·licituds.

Ampliació del xec escolar

També s'ha aprovat la concessió del xec escolar per al curs 2021-2022, la quantia del qual ascendeix als 3.250.000 euros. El seu objectiu és ajudar a les famílies més vulnerables a sufragar les despeses d'ensenyament de l'alumnat de 0 a 6 anys empadronat a València. Gómez ha destacat que enguany “s'augmenta el nombre de mesos de deu a onze, per a incloure el mes de juliol i s'han creat noves bonificacions per a atendre de manera especial les persones desocupades”.

Cabanyal-Canyamelar

Finalment, en el marc del projecte estratègic europeu EDUSI 3c, que té com a objectiu la reurbanització i reordenació de les les zones més degradades del barri del Cabanyal-Canyamelar, s'ha tret a contractació un lot de quatre actuacions, amb un pressupost total de prop de 700.000 euros.